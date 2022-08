I mitici anni 90 al Castello di Santa Severa

Il 13 agosto i mitici anni 90 tornano al Castello di Santa Severa con Veronica Cinque e Daniel Mastrovito che porteranno, a due passi dal mare, le cover delle canzoni internazionali più famose di quegli anni.

Sono gli anni 90, in TV danno Il Festivalbar, Beverly Hills, Dawson’s Creek, Willy il Principe di BelAir e in radio passano I Lunapop, Le Spice Girls, I BackstreetBoys, gli 883. L'evento avrà inizio alle 21 (con apertura porte alle 19).

A seguire DJ Set by TJ UNICORNO from 90Special, con Tiziana Camelin e The Bla Bla Band: i più famosi successi pop-rock degli anni ‘80: Bryan Adams, Billy Idol, Micheal Jackson, Queen, Roxette, Depeche Mode, Huey Lewis and the News, Prince, Eurythmics e tanti altri. Interpretati dalla splendida voce di Tiziana Camelin.