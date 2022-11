90 anni del Museo Civico di Zoologia

Il Museo Civico di Zoologia, l’unica istituzione di Roma Capitale che conserva un importantissimo archivio della biodiversità con gli oltre 3 milioni di reperti zoologici delle sue collezioni naturalistiche, celebra quest’anno l’importante traguardo del 90esimo anniversario dalla sua fondazione, che risale al 1932.

Per questa importante occasione il Museo ospita una serie di eventi dal 5 al 26 novembre - promossi da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - tra cui due convegni su storia e attività del Museo, il 5 e il 18 novembre (mattina); le visite guidate di domenica 6 novembre Buon Compleanno, Museo! e l’incontro di venerdì 25 novembre, Storie di esplorazioni e di naturalisti con Spartaco Gippoliti e Carla Marangoni, tutti a ingresso gratuito.

Domenica 26 novembre, inoltre, un doppio appuntamento condurrà i visitatori alla scoperta dei depositi del Museo, nel corso della mattinata, e, nel pomeriggio, coinvolgerà i più giovani in alcuni laboratori interattivi. In collaborazione con la Casa del Cinema, nel pomeriggio di venerdì 18 verrà presentato e proiettato il docu-film “The Second Life” di Davide Gambino.

Gli eventi per il 90esimo del Museo hanno ricevuto il patrocinio del Municipio II – Assessorato alla Cultura e Università e dall’ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici).

Nel corso della sua lunga vita il Museo Civico di Zoologia ha svolto un’intensa attività di incremento, cura e studio delle collezioni, di educazione e sperimentazione didattica rivolta a scuole di ogni ordine e grado, nonché di divulgazione scientifica sui temi della zoologia e della conservazione della natura, attraverso mostre, eventi e cicli di conferenze presso la sua sede.

Da diversi anni i curatori hanno intrapreso attività di cura e catalogazione digitale del suo patrimonio scientifico, sviluppando contatti con singoli specialisti ed enti di ricerca, e promuovendo indagini zoologiche anche attraverso il recupero di animali sul territorio.

Il settore educativo del Museo, oltre a curare l’offerta didattica per scuole di ogni ordine e grado, è stato impegnato in attività di ricerca e di sperimentazione in campo educativo e culturale, con lo scopo di migliorare le strategie di comunicazione, adeguando l’offerta culturale all’evoluzione dei pubblici e alle richieste dettate dall’attualità.I servizi museali degli eventi per il 90° anniversario del Museo sono a cura di Zètema Progetto Cultura.

Il programma dei 90 anni del Museo Civico di Zoologia

Sabato 5 novembre

9.30-13.00 - Convegno “Un museo tra passato, presente e futuro”

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Domenica 6 novembre

10.00 – 13.00 – “Buon Compleanno, Museo!”: visite guidate al Museo per celebrare i suoi 90 anni.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Venerdì 18 novembre

10.00 – 13.00 Convegno “L’arte di conservare i reperti zoologici nei musei naturalistici: storia e attualità”

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Casa del Cinema

15.00 – 18.00 Presentazione e proiezione del docu-film “The Second Life” di Davide Gambino.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria allo 060608

Venerdì 25 novembre

17.00-19.00 Incontro con Spartaco Gippoliti e Carla Marangoni “Storie di esplorazioni e di naturalisti”

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Sabato 26 novembre

10.00 – 13.00 Visita ai depositi del Museo con i Curatori.

Prenotazione obbligatoria allo 060608

16.00 -18.00 Laboratori interattivi itineranti alla scoperta della storia del museo.

Attività a pagamento a cura della Coop. Myosotis,

con prenotazione obbligatoria al n° 06.97840700