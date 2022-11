Torna la "Sagra della Polenta" a Lunghezza, il 12 e 13 novembre, il sabato solo a cena mentre la domenica pranzo e cena.

Troverete la polenta classica al sugo con salsiccia oppure alla gricia sempre con salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino e pane. Naturalmente la polenta, come vuole la tradizione verrà servita sul tipico piatto di legno (scifa) che resterà a voi come dono da parte dell’Associazione Insieme per Lunghezza.

Inoltre troverete panini assortiti, patatine fritte, caldarroste e ciambelline al vino fatto dalle sapienti mani delle donne dell’Associazione. Insomma una giornata in allegria, amicizia e voglia di stare insieme.