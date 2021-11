9 anni di Casale Alba Due, il parco che resiste

Sabato 4 e domenica 5 dicembre il Casale Alba Due festeggerà 9 anni di condivisione e solidarietà. A partire dal 2012 il Casale è stato restituito alla collettività, contribuendo alla sua integrazione con l’ambiente e valorizzando la sua originaria destinazione socio-culturale. Il sogno di uno spazio sottratto alle logiche di potere e di profitto, aperto alla libera condivisione di saperi e risorse, in cui le persone non si limitino ad usufruire passivamente di un servizio, ma siano attivamente protagoniste dei suoi percorsi, delle sue attività, della sua gestione, della sua volontà di armonizzare e valorizzare le diversità, continua a persistere nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

E so 9! Ve lo ricordate il casale a metà della discesa dentro al parco di Aguzzano? Quello dopo il vascone? Eh insomma mo ce sta un gruppo di persone che lo ha rimesso su, lo ha pulito, devi vede quanto è bello! Un'amica mia ce fa il ballo il venerdì! E che non lo conosco?? Mi fratello ce porta le biciclette la domenica che così pure le ragazzine hanno risistemato le bici che la domenica ce vanno, hai capito? Si ma come funziona, quanto me costa sto scherzo? Perché tutti ce vanno ma mica ho capito! Ma mica costa, lì le cose te le fai te, stai con l'artre persone, rimetti a posto -che ne so- la bicicletta oppure balli, addirittura un'amica mia ce faceva l'erboristeria! E che è? Fanno le cose co le piante. Ma senti te questi... Eh no?? Mo insomma so nove anni che ce sta sto posto, l'ho visto chiuso sto periodo però ce stanno! E quello è Er covidde! Eh ma lascia fa che mo se rivede gente lo vedi? Ecco siamo arrivati è questo qua!

Auguri Casale Alba 2, casa di tutte e di tutti. Casa della condivisione, della solidarietà e delle cose belle.

Il programma delle giornate

Sabato 4 Dicembre a partire dalle18.00 Aperitivo e Dj set:

H. 18.30 Jumgal Fever

H. 21 Aguzzano Urban track

H. 22.30 Green Monkey Family

H20 Cena sociale

h: 23.30 Dj The Rebel, all night long

Domenica 5 Dicembre a partire dalle ore 13.00

Pranzo sociale con Musica live:

H13.30 Pigneto Orkestra

H. 15.30 RedWood TrailS

N.B. l'iniziativa avrà luogo all'aperto. L'uso della mascherina è obbligatorio nei locali interni e nelle aree di transito comuni in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Saranno predisposti dei punti di sanificazione con gel disinfettante.

Dove volevano una galera costruiamo libertà.