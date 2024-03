8 marzo nei Musei Civici di Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 07/03/2024 al 09/03/2024 Orario non disponibile

In occasione della Giornata della Donna, la Sovrintendenza Capitolina propone appuntamenti nei musei e sul territorio volti al femminile, dal 7 al 9 marzo.

Alla Pinacoteca Capitolina viene presentata Lotz Art, la nuova App dove arte, storia e tecnologia si incontrano, un nuovo percorso guidato al femminile fruibile da ogni visitatore in cui le protagoniste di alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina raccontano e si raccontano.

Al Museo di Roma i dipinti narrano storie di donne protagoniste della vita artistica, culturale e sociale di Roma nel XVIII e XIX secolo e al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina ci si appassiona al coraggio delle eroine che hanno partecipato alla difesa di Roma nel 1848.

All’Archivio Storico Capitolino viene riscoperta la figura di Lucia Sebastiani che ha dedicato la propria vita alla ricerca e allo studio in archivio, formando nuovi studiosi, mentre al Museo di Roma in Trastevere i visitatori sono accompagnati attraverso le immagini fotografiche della mostra in corso dedicata alla grande fotografa tedesca Hilde Lotz-Bauer.

Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali sono indiscusse protagoniste Livia e Giulia, rispettivamente moglie e figlia dell’imperatore Augusto, e alla Galleria d’Arte Moderna uno storytelling a due voci si rivela un’avvincente indagine sulle donne rappresentate e sulle donne artiste dai Maestri del XX secolo in dialogo coi Miaz Brothers fino al Gruppo 70.

Due gli itinerari in programma: nello storico quartiere di San Lorenzo un percorso porta tra le principali opere di Street art che ne raccontano la storia e l’identità anche attraverso temi legati al femminile mentre una passeggiata nei rioni Colonna e Campo Marzio porta alla scoperta dei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX secolo, dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle Celate alle modelle di Trinità dei Monti.