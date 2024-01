"7in1colpo", spettacolo per bambini a Centrale Preneste Teatro

Domenica 28 gennaio alle 16.30 per la rassegna Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) va in scena “7in1colpo”, uno spettacolo per bambini con tecnica mista di Fontemaggiore/Il laborincolo in arrivo da Perugia.

Giovanni è un piccolo sarto dai baffi lunghi e dalle gambe corte che saltella per la sua bottega tra le stoffe colorate. Un giorno mentre sta cucendo la gonna della signora Roberta si trova ad affrontare 7 mosche furbette che vogliono rubargli la marmellata. E lui, le fa fuori in un colpo! È così tanto orgoglioso della sua vittoria che se lo scrive addosso: ”7in1colpo”. Ma non ha scritto mosche! Così nasce l’equivoco che lo porta davanti a un nemico ben più pericoloso di una mosca: il piccolo sartolino dai lunghi baffi contro quel bestione del Gigante dai capelli verdi... Ma, non è possibile, se lo mangia in un boccone! Come può farcela? Questo lo scopriremo insieme a teatro! Dai Grimm alla tradizione orale umbra, questa è una delle fiabe più diffuse: Calvino ci parla di 350 varianti! Qui a raccontarla è un sarto in persona che si è messo a inventare con le sue stoffe e con i bottoni e ne è uscita una versione che non s’era davvero mai vista!

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.