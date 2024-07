7° Roma Junior Diving Cup

Dal 24 al 26 luglio prende il via al Complesso Natatorio del Foro Italico, la “piscina più bella del mondo”, l’edizione 2024 della Roma Junior Diving Cup (precedentemente Trofeo Niccolò Campo), competizione internazionale giovanile di tuffi organizzata dalla M.R. Sport dei fratelli Marconi asd, giunta alla settima edizione con questa denominazione e alla quattordicesima consecutiva.



Anche quest’anno la Roma Junior Diving Cup conferma l’alto livello tecnico della manifestazione e l’interesse suscitato a livello internazionale nelle federazioni e nei club, accreditando l’evento come classico appuntamento estivo per le categorie giovanili dei tuffi. Diversi tuffatori che hanno fatto il proprio esordio in questa gara sono diventati, negli anni, eccellenze a livello mondiale e prossimi olimpici a Parigi.



Al Foro Italico sono attesi oltre 80 partecipanti tra i 12 e i 18 anni, provenienti dalle principali squadre italiane e da alcune delle nazioni europee di vertice in questo sport – Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia e Spagna – che hanno schierato le promesse delle loro squadre giovanili. Per la prima volta, inoltre, sarà gradita ospite dell’evento una rappresentativa della nazionale giovanile degli Stati Uniti d’America, in un contesto competitivo più che mai di alto livello.



La “Premiata Tufferia Marconi” della M.R. Sport asd continua a rappresentare una fucina di talenti di questo sport, con una attenzione ai giovani che parte fin dalla più tenera età e formando atleti che sono nella nazionale olimpica, come Chiara Pellacani e Sarah Jodoin di Maria; in quella assoluta, come Matteo Santoro e Irene Pesce; e in quella giovanile, come Valerio Mosca, Simone e Sofia Conte e tanti altri.



L’evento, patrocinato dagli enti locali e quelli sportivi, sarà preceduto, come nelle recenti edizioni, da un evento di sport e solidarietà: martedì 23 si terrà la nona edizione del Trofeo Tuffi Adapted, valido come Campionato Italiano promozionale di tuffi FISDIR, per atleti con disabilità mentali e disturbi dello spettro autistico, e la prima edizione di una gara dimostrativa per tuffatori paralimpici con disabilità fisiche.



Il percorso sportivo per atleti disabili che culmina nel Trofeo Adapted costituisce uno dei punti focali del progetto “Tuffi 3D: Diversity – Dive – Disabled”, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, che si dedica proprio a offrire opportunità sportive, sociali e relazionali a persone con disabilità.