5in - Donna in 5 sensi: viaggio sinestetico nella fotografia di Valentina Bianciori

Il 20 maggio dalle 19 alle 21 sarà inaugurata la mostra personale 5IN – Donna in 5 sensi con le fotografie di Valentina Biancifiori.



La mostra fotografica, curata da Alessia Dei – Craving Art, ha l’intento di rappresentare la donna attraverso le sue caratteristiche intrinseche, portando l'osservatore ad un’immersione totale mediante l'uso dei cinque sensi.

Nella sigla 5IN, sintesi del titolo "Donna in 5 sensi", il 5 può essere letto come una S, diventando l'inizio della parola SINestesia che indica l'esperienza multiensoriale.



Si tratta infatti di un percorso espositivo sinestetico, attraverso le cinque sezioni della mostra, che porta l’osservatore al confronto con elementi connaturati nel femminile: la FORZA, la DOLCEZZA, la FRAGILITA', il MISTERO e la SENSUALITA'. Ad ognuno di questi elementi è dedicata una specifica parete della galleria, di fronte a cui si viene indotti a sperimentarlo attraverso la fruizione diretta con ciascun senso.

La vista rappresenta il fulcro dell’esposizione ed è esplicitata attraverso le 20 fotografie in bianco e nero. Un oggetto diverso per ognuno dei 5 elementi potrà essere toccato dagli osservatori, così come 5 rose di cotone emaneranno essenze particolari e altrettanti sapori potranno essere assaggiati. In loop 5 canzoni dedicate alle donne saranno ascoltate sul sottofondo.



La mostra è così intesa come un viaggio immersivo ed emozionale per il fruitore che, di fronte alle diverse pareti della galleria, sperimenta la percezione sinestetica degli elementi del femminile, sovrapponendo i vari livelli sensoriali.



L'idea della mostra multisensoriale nasce dal desiderio dell'artista di manifestare e condividere in modo totale il suo stato emozionale nel momento in cui scatta una fotografia.

La scelta di dedicare un'esposizione alla donna e ad alcune delle sue caratteristiche intrinseche ha il fine di valorizzare il mondo femminile in un modo nuovo, positivo e originale.

Le fotografie di Valentina Biancifiori raccontano di donne attraverso luci e ombre, ma non ne svelano mai il volto per lasciar libera di fluire la fantasia di chi le osserva.



Il Vernissage del 20 Maggio aprirà alle 19 con la presentazione della mostra e dell’artista.



Durante la serata sarà offerto agli ospiti un aperitivo.



La mostra sarà visitabile dal 20 al 26 Maggio dalle 10 alle 2 presso la Galleria Sacripante, Via Panisperna 59, Rione Monti, Roma



Craving Art nasce dalla “smania d’arte” della mente creativa di Alessia Dei, curatrice, architetto, storica dell’arte, imprenditrice e artista.

È una galleria d’arte indipendente che sostiene artisti emergenti e non e che ha esposto nel tempo presso diverse importanti locations.



La mission di Craving Art è mettere al centro del proprio lavoro l’artista, il pubblico e il collezionista, ponendosi sempre dal loro punto di vista, in modo che l’arte diventi fonte di conoscenza, diletto e piacere creativo.