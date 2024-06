46a Sagra Delle Rose a Santa Lucia

La 46esima Sagra delle Rose va in scena, dal 19 al 24 giugno, in Piazza Delle Rose a Santa Lucia - Fonte Nuova (RM). Musica live, spettacoli, concerti, stand, bancarelle e carri allegorici. Stand gastronomici aperti tutte le sere. Programma completo e maggiori informazioni: www.sagradellerose.it



MERCOLEDÌ 19 GIUGNO



Ore 18:00 – Apertura giostre e bancarelle, animazione per bambini



Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici



Ore 20:00 – Esibizione Band Rock locali e Festa di promozione in Serie B1 di ICS Volley





GIOVEDÌ 20 GIUGNO



Ore 18:00 – Apertura giostre e bancarelle, animazione per bambini



Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici



Ore 21:00 – Partita Euro 2024 “Spagna – Italia”



Ore 22:30 – Dance Party “Magia 90” con DJ Set





VENERDÌ 21 GIUGNO



Ore 18:00 – Apertura giostre e bancarelle, animazione per bambini



Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici



Ore 20:30 – Spettacolo Cover Queen “Queen On Fire” The Real Queen Experience



Ore 21:00 – Partita Euro 2024 “Olanda – Francia”





SABATO 22 GIUGNO



Ore 18:00 – Apertura giostre e bancarelle, animazione per bambini



Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici



Ore 20:00 – Sfilata Carri Allegorici dei Rioni di Santa Lucia, con la partecipazione di Riccardo Antonelli e Oscar Briglia (chiusura di via Palombarese dalle 20:00 alle 01:00)





DOMENICA 23 GIUGNO



Ore 16:00 – Torneo di Pallavolo in Piazza a cura di ICS Volley



Ore 18:00 – Apertura giostre e bancarelle, animazione per bambini



Ore 18:30 – Esibizione gruppo di doppiatori Cartoon e Ritrattisti



Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici



Ore 20:00 – Premiazioni varie: concorso artistico, olimpiadi scolastiche, tornei sportivi, tornei del Centro Anziani



Ore 22:00 – Spettacolo Piromusicale “Fuoco e Fiamme”





LUNEDÌ 24 GIUGNO



Ore 18:00 – Apertura giostre e bancarelle, animazione per bambini



Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici – serata “Svuotafusti”



Ore 21:00 – Partita Euro 2024 “Italia – Croazia”



Ore 22:30 – Estrazione Lotteria delle Rose