42esima Maratonina di Torre Spaccata

Domenica 19 maggio si corre la 42esima edizione della Maratonina di Torre Spaccata, la manifestazione sportiva amatoriale più longeva del quartiere, organizzata nell’ambito della festa patronale della parrocchia S. Maria Regina Mundi.



Nata nel 1980 con il nome di “Marcia delle rose”, ha visto mano accrescere l’adesione da alcune decine di partecipanti alle centinaia dei giorni nostri.



Si svolge su un percorso di 5 km che si snoda per le vie del quartiere: una corsa/passeggiata a cui tutti – veramente tutti - possono partecipare.

Lo stesso circuito ripetuto due volte (10 km) e tre volte (15 km) è dedicato a coloro che vogliono mettere alla prova la propria capacità e resistenza.

Partenza alle ore 9 da Via Augusto Lupi (davanti la chiesa).



Al termine la premiazione, con coppe e medaglie ai gruppi amatoriali più numerosi e per i vincitori delle categorie 10km e 15km.



Le iscrizioni (quota individuale € 5) si ricevono presso la segreteria parrocchiale (Via Alessandro Barbosi 6) il martedì e giovedì ore 10:00-12:00 e il mercoledì e venerdì ore 16:00-18:00.

A tutti gli iscritti sarà donato un simpatico gadget.



Il percorso: si parte da via Lupi, poi via Marforio, via Angiolo Cassioli, via Pietro Romano, via Cornelio Sisenna, via Emilio Scauro, via Aufidio Namusa, via Marcio Rutilio, via Marco Prisco fino ad attraversare viale dei Romanisti. Poi è la volta di via Mario Lizzani, via Pietro Sommariva, via Ercole Pellini, via Rugantino, viale dei Romanisti (di nuovo altro attraversamento), via Giuseppe Berneri, via Attilio Ilardi, via Giovanni Camillo Peresio, via Lupi per tagliare il traguardo finale.