4 giugno 1944 Roma è libera!, si festeggia la liberazione di Roma 80 anni dopo

Le immagini, le parole, i racconti, la storia e i balli della liberazione della capitale saranno i protagonisti a Roma in occasione dell’80 anniversario della Liberazione della città. Roma Best Practices Award – Mamma Roma e I suoi figli migliori e la rete nazionale di scuole “Memorie. Una città, mille storie” invitano i romani a festeggiare il 4 giugno con una serie di eventi realizzati in collaborazione con la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, il Centro Studi Americani e la Camera di Commercio di Roma.

"Rivivere quella festa attraverso le immagini, i racconti, i balli di chi visse quel meraviglioso giorno di liberazione. Una tappa importante del percorso realizzato quest’anno con le scuole, il naturale sbocco del progetto il civico giusto che racconta le storie di chi non si è voltato dall’altra parte. La consapevolezza che il primo nemico da combattere è l’indifferenza, che la città è anche e prima di tutto una comunità, sono insegnamenti fondamentali, validi oggi come allora. Altre iniziative sono previste con i giovani lungo tutto il prossimo anno scolastico", hanno dichiarato Paolo Masini Presidente di Romabpa e Maria Grazia Lancellotti Coordinatrice di Memorie. Una città, mille storie, promotori di Roma è libera!

Il programma

IMMAGINI E RACCONTI DI LIBERTA’

CENTRO EUROPA DAVID SASSOLI – PIAZZA VENEZIA dalle 10 alle 19

Si parte la mattina: le immagini di liberazione tornano a Piazza Venezia, proprio lì dove si svolsero nel 1944. Da tutti gli schermi del Centro Europa David Sassoli, i passanti potranno vedere dalle 10 alle 19, e per chi lo vorrà sul grande schermo posto all’interno, il documentario prodotto da Romabpa in collaborazione con Istituto Luce e l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, accompagnato dai racconti dei romani dell’epoca, letti da una serie di attori, attrici e gente comune.

L’importanza, non solo di tornare a Piazza Venezia, ma proprio nel luogo che rappresenta l’Europa, è di particolare rilevanza, in quanto Roma è stata prima capitale Europea liberata, dando di fatto il via a quell’ unione partita proprio dalla sconfitta del nazifascismo.

QUELLA DOMENICA D’ESTATE

CENTRO STUDI AMERICANI – Via Michelangelo Caetani 32 DALLE 16 ALLE 18

Gli storici raccontano il 4 giugno. Presso il Centro Studi Americani si riflette su come si arrivò a quel giorno. Presenti Roberto Sgalla, Direttore Csa, Massimo Pronio Rappresentanza Italiana Commissione Europea, David I. Kertzer Professore della Brown University e vincitore Prermio Pulitzer, Cristiano Migliorelli- Resposabile Valorizzazione Archivio Luce, Riccardo Sansone - Storico, Domenico Vecchiarino, - Ricercatore di intelligence e geopolitica, Roberto Balzani – Presidente Museo della liberazione, Mirko Bertarelli e Tiziano Gianandrea -Team di ricerca Il Civico Giusto. Coordina l’incontro Paolo Masini Ideatore e coordinatore de il Civico Giusto, le conclusioni saranno di Maria Grazia Lancellotti Coordinatrice Rete Memorie e della ricerca storica de Il civico Giusto.

L’evento realizzato in collaborazione con Rai Cultura, Rai Storia, We The Italians.

E’ FESTA DI LIBERAZIONE!

PIAZZA DI PIETRA E TEMPIO DI ADRIANO dalle 18 alle 21

Appuntamento dalle ore 18 alle 21 a Piazza di Pietra con i balli dell’epoca importati con l’arrivo degli alleati. Le scuole di ballo di Roma si esibiranno ripercorrendo quei ritmi e interpretando quella ventata di libertà.

Contemporaneamente, all’interno del Tempio di Adriano messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Roma, la proiezione in loop del filmato prodotto da Romabpa in collaborazione con Istituto Luce e l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi accompagnato dai racconti dei romani che parlano di quel giorno di festa.

Voci narranti Paola Tiziana Cruciani, Tosca, Tiziana Foschi, Massimo Wertmuller , Roberto Ciufoli, Jonis Bascir, Tonino Tosto, Tiziano Gianandrea, Antonella Rossi, Maria Grazia Lancellotti , Marco Maugeri Fabrizio Fantera, Sofia Briganti, Alessandro Di Marco, Alice Ponzi, Dante Mortet e Aurelio Mortet e Settimio Limentani nel ruolo di se stessi.

Durante gli eventi saranno distribuite cartoline ricordo.