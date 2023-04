Retrospectrum, 4 film su Bob Dylan al MAXXI

Il talento e la sensibilità di Bob Dylan hanno trovato negli anni spazio creativo oltre il più noto universo musicale. Insieme all'arte di Dylan, esposta fino al 30 aprile nella mostra Bob Dylan. Retrospectrum, il MAXXI racconta in videogallery anche la sua relazione con il cinema attraverso una selezione di film e documentari che ripercorrono momenti d'oro e difficili della vita e della carriera di un mito che ha incantato e continua a ispirare registi, attori e soprattutto il grande pubblico.

Il programma

DONT LOOK BACK (1967 - 96 min) - Regia D. A. Pennebaker

fino al 14 aprile, inizio ore 17:00 | 15 e 16 aprile, inizio ore 11:15

Già dal titolo, privo di apostrofo, il primo incontro tra il cinema e Bob Dylan, non rappresenta certo un documentario tradizionale. Tra la celebre frase Give the anarchist a cigarette (Date una sigaretta all'anarchico) alla sequenza iniziale, una sorta di videoclip ante-litteram, la pellicola è un felice esempio di cinema-verità firmato da D. A. Pennebaker. Incentrato sulla tournée di concerti che Dylan tenne nel Regno Unito nel 1965, un’opera che si trasfigura in una cartina di tornasole di un’epoca indimenticabile e irripetibile.

I'M NOT THERE / Io non sono qui (2007 - 135 min) - Regia di Todd Haynes

dal 18 al 21 aprile, inizio ore 16:30 | 22 e 23 aprile inizio ore 11:15

Diretto da Todd Haynes e con un cast eccezionale, tra cui una superlativa Cate Blanchett, il film pluripremiato racconta le vicende di sei personaggi, ognuno dei quali rappresenta un aspetto diverso della vita e della musica di Bob Dylan. Finora è l’unico film sulla sua biografia ad aver ottenuto l’approvazione dell’icona della cultura pop. Il film parla della vita di Bob Dylan, degli inizi della sua carriera come cantante folk, della conquista dell’apice del successo nei primi anni ’60, della controversa svolta verso il rock, dell’incidente in moto e del conseguente ritiro dalle scene fino all’ultima parte della sua carriera.

Più che un biopic convenzionale, il film consiste in una serie di storie intrecciate fra loro, ognuna delle quali esprime un aspetto della poliedrica personalità di Dylan. Nel Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franllyn, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw, Charlotte Gainsbourg, David Cross, Bruce Greenwood,, Julianne Moore, Michelle Williams.

TROUBLE NO MORE (2017 - 59 min) - Regia Jennifer Lebeau

dal 25 al 28 aprile, inizio ore 17:00 | 29 e 30 aprile, inizio ore 11:15

Come ogni altro episodio nella vita di Bob Dylan, anche il periodo della sua "rinascita" cristiana, che presumibilmente iniziò con la pubblicazione del disco Slow Train Coming (1979) per finire con Shot of Love (1981), è stata analizzata all'infinito dalla stampa. Minore attenzione è stata data alla musica che Dylan realizzò in quel periodo. Questo film è composto da alcuni elettrizzanti filmati ripresi durante gli show della seconda parte del tour di Dylan del '79-'80, con una band straordinaria, intervallati da sermoni scritti da Luc Sante e declamati da Michael Shannon. Più della semplice registrazione di alcuni concerti, Trouble No More è un'esperienza totale.

NO DIRECTION HOME (2005 - 208 min) - Regia Martin Scorsese

sabato e domenica, dal 15 al 30 aprile, inizio ore 15:00

Dopo L’ultimo valzer, Martin Scorsese torna a raccontare Dylan in questo splendido documentario. Il film è incentrato sull’arrivo dell’artista a New York nel 1961 e arriva sino al 1966, l’anno in cui il cantautore ebbe un incidente in motocicletta. Scorsese spiega così il senso della pellicola: “Questo film per me è un atto d’amore. Il punto era capire come un artista crea la sua visione, quale sia la voce che ascolta, la sua dentro di sé o quella degli altri, anche a costo di tradire il suo pubblico”.