3c, Cieli-Cromie-Concetti: esposizione artistica di Creola Carla Cristofari

WarmtHub, lo spazio artistico culturale che vede la lobby del Warmthotel di Roma adibita ad area espositiva, presenta "3C, CIELI-CROMIE-CONCETTI" una mostra di opere di Creola Carla Cristofari fruibile presso il Warmthotel in via Giuseppe Prezzolini, 5 - 00143 Roma EUR tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 31 Ottobre 2024.

Colori acrilici mescolati a pasta struttura e colori ad olio, vengono posati e sovrapposti sulla tela attraverso l’uso di spatole per dare forma alle emozioni di un’artista alla continua ricerca del bello che ha fatto proprio della spatola la sua migliore amica.

Abbiamo chiesto all’artista Creola Carla Cristofari di spiegarci la sua esposizione "3C, CIELI-CROMIE-CONCETTI":

“Il mio percorso artistico è da sempre legato alla lettera C: tre C sono le mie iniziali, C è una lettera che da sempre richiama l'arte dai Colori alle Composizioni, 3 sono i miei principali stili di spatola.

Questa esposizione vuole essere un sunto di questo mio cammino d'arte contemporanea (un'altra C!), dai cieli che hanno ispirato le mie prime opere ai lavori più concettuali, tutti accomunati dalla ricerca di colori e sfumature inedite, poste sulla tela usando differenti stili di spatolate e paste materiche.

L'armonia cromatica e la tridimensionalità sono i fattori distintivi della mia arte che cerca di comunicare in maniera estremamente diretta con l'osservatore, cercando di suscitare emozioni pure; emozioni, che sono ciò che voglio imprimere con la spatola sulla tela completamente all'opposto dei freddi ragionamenti.

Le differenti tecniche spatolate sono accompagnate da diversi materiali che utilizzo, anche in modo combinato, per donare un'ulteriore profondità ai miei lavori che crea una sorta di quarta dimensione in cui l'osservatore può trovare nuovi concetti e complessità con cui far spaziare i propri pensieri e fantasie.”



