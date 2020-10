34esimo Millenniumexpo: la più antica mostra scambio auto, moto e ricambi d'epoca del Centro-Sud

Un evento organizzato da Sergio Curati, cofondatore e collezionista d’epoca. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 ore 10.00, Ippodromo Capannelle, Roma.



MillenniuMExpo, la più antica e amata mostra scambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro-sud Italia si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 all’ Ippodromo Capannelle, sito in Via Appia Nuova, 1245 a Roma. Una mostra storica d’eccellenza, che dal 1999 non ha avuto interruzioni, e che rappresenta un appuntamento imperdibile per ricambisti, restauratori, raduni club, modellisti, veicoli storici ed instant classic.

La MillenniuMExpo è una manifestazione che deriva soprattutto da oltre 50 anni di passione per il collezionismo d’epoca da parte di Sergio Curati, organizzatore e cofondatore della mostra scambio. L’evento avrà luogo all’interno dell’immenso Ippodromo Capannelle, munito di oltre 500 piazzole e che ospiterà 300 espositori.

Tema collaterale saranno le rassegne storiche legate agli anniversari di modelli e marchi, tra cui i 110 anni di Alfa Romeo e un’esposizione di moto giapponesi: amarcord della Roma cosiddetta “violenta” degli anni ’70 e ‘80. Altro evento a corollario sarà rappresentato dal Nostalgy Day: rassegna con musica e abiti d’epoca a richiamo delle auto esposte da un club locale.

In merito alla situazione Covid-19, saranno presi i dovuti provvedimenti tra cui percorsi separati e postazioni con gel disinfettante nell’ippodromo, obbligando tutti ad indossare la mascherina anche all’ aperto come imposto dall’ordinanza regionale del 1/10/2020.



Quando: sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 ore 10.00

Dove: Ippodromo Capannelle - Via Appia Nuova, 1245 Roma - Uscita 23 GRA direzione Appio – centro.

Come arrivare

Indirizzo navigatore: Via Appia Nuova, 1245 Roma.

AUTOSTRADA: G.R.A. uscita 23 direzione Appio San Giovanni (Centro).



FERROVIA: il Servizio Metropolitano FM4, dalla Stazione Termini (otto minuti di tragitto), ferma alla stazione Capannelle. Percorrendo la Via delle Capannelle e costeggiando il muro di cinta dell’ippodromo, occorrono 5 minuti a piedi per arrivare all’ingresso principale

METRO e AUTOBUS: con la Metro A si giunge fino alla fermata di Cinecittà, dove si prende l’autobus n° 654 direzione Via delle Capannelle

Biglietteria

sabato 10 ottobre 9.15 – 18.00

domenica 11 ottobre 9.00 – 17.30

Prezzo d’ingresso:

Intero 10 €

Ridotto 8 €

Bambini 0-11 anni gratis