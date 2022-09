Terzo Salone delle Lingue 2022

Il mondo dei corsi di lingue all’estero si incontra a Roma, venerdì 28 e sabato 29 ottobre per il terzo Salone delle Lingue, organizzato da IALCA - Fiavet.



Il terzo Salone delle Lingue organizzato da IALCA – Fiavet, l’associazione Italiana degli agenti specializzati nei percorsi di studio all’estero, torna a Roma, al WeGIL in Largo Asciaghi 5, venerdì 28 e sabato 29 ottobre.



Confermata la presenza delle agenzie IALCA e di scuole di lingue provenienti da Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Spagna e Germania. In programma anche talk e seminari sul mondo delle lingue, sulle destinazioni offerte e su come scegliere la vacanza studio, lezioni dimostrative gratuite tenute da insegnanti delle scuole di lingue presenti. Inoltre, in palio tra i visitatori l’estrazione di borse di studio per un corso di lingue all’estero.



“Dopo il successo delle prime due edizioni non potevamo che confermare questo appuntamento unico nel settore, in Italia.” Così Giuseppina Foti, presidente IALCA- Fiavet. “Il Salone delle Lingue è una due giorni informativa, ma non solo, dedicata a studenti, docenti e dirigenti scolastici per aiutarli a pianificare l’esperienza di studio all’estero – prosegue Foti – La richiesta è altissima, soprattutto dopo lo stop della pandemia.” Mediamente, infatti, ogni anno dall’Italia partono circa 250.000 studenti, un numero che da sempre colloca il nostro Paese in testa alla classifica mondiale del settore.



La terza edizione del Salone delle Lingue organizzato da IALCA - Fiavet, quindi, offrirà ai visitatori la possibilità di incontrare le agenzie IALCA, specializzate in viaggi studio e alcune tra le migliori scuole di lingue provenienti dall’estero. Agenzie e scuole saranno a disposizione per dare informazioni e consigli a chiunque voglia programmare un corso di lingue o un percorso educativo all’estero.



L’obiettivo è proprio quello di presentare i tantissimi e diversi programmi di studio offerti dal settore dell’Education Abroad: corsi intensivi di lingue per giovani, adulti, professionisti e terza età, corsi di internship e alternanza scuola-lavoro, corsi di lingua abbinati a sport o attività artistiche e culturali. Sempre più popolari il trimestre o l’intero anno scolastico all’estero, corsi di laurea o master per ottenere certificazioni internazionali professionali e linguistiche.



Il Salone delle Lingue ha il patrocinio del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – USR Lazio), e diverse partnership internazionali, tra le quali Language Cert (esami e certificazioni), Air Canada (compagnia aerea), Guard.me (assicurazioni), English UK e IALC (associazioni di scuole), Education New Zealand (Ente nazionale neozelandese per l’educazione), Extenda (Ente promozione Andalusia) e Skål Italia (professionisti del settore viaggi e turismo).



3° SALONE DELLE LINGUE

WeGIL, Largo Asciaghi 5, Roma

28-29 Ottobre 2022 | dalle 10,00 alle 19,00





Per i visitatori l’ingresso al Salone delle Lingue 2022 è gratuito, ma è richiesta la registrazione (https://ialca.it/salone-delle-lingue/2022/) che darà diritto anche a partecipare all’estrazione delle borse di studio per un corso di lingue all’estero.