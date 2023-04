Il 25 aprile a MagicLand

Dopo il grande successo della riapertura della stagione 2023, MagicLand è pronta per due lunghi week-end all’insegna del divertimento.

Dal 22 al 25 aprile e dal 29 al 1 maggio, il Parco sarà sempre aperto per regalare ai visitatori giornate ricche di incanto e adrenalina, grazie alle novità di questa stagione, apprezzatissime da chi ha già avuto il piacere di provarle nei week-end precedenti.

Il Castello di Cagliostro, per esempio, è tra le attrazioni più visitate grazie al suo completo rinnovamento ed è pronto ad accogliervi con tanto di personale vestito a tema. Gli effetti speciali, tra folta nebbia, giochi di luci colorate e laser che creano strutture tridimensionali in movimento, e i nuovi murales ispirati all’arte di Escher, sono perfetti per farvi perdere la percezione del tempo e dello spazio.

Anche Dungeons, il terrificante percorso ambientato in una prigione medievale, ha convinto gli ospiti più intrepidi, che hanno gradito l’ampliamento dell’offerta horror di MagicLand. Caratterizzato da un piccolo pre-show che aiuta i visitatori a entrare nella lugubre atmosfera, la chiave vincente di Dungeons è l’interazione con il cast di zombie pronti a spaventare gli ignari che si ritrovano nei suoi corridoi. Il percorso, che alterna momenti di esplorazione autonoma e momenti più guidati, ha entusiasmato il pubblico.

Spettacoli e mostre

Lo spettacolo “La grande illusione” del Mago Heldin, il Mago del Papa, delizierà gli ospiti di MagicLand tutti i giorni, presso il Gran Teatro “Alberto Sordi”. Numeri di magia e illusionismo saranno replicati quotidianamente sul palco della location che può vantare più di 800 comodi posti per stupire ogni volta il pubblico di tutte le età.

Inoltre, con l’inaugurazione del Gran Teatro e la sua intitolazione ad “Alberto Sordi”, l’intera facciata è stata rinnovata in ogni sua parte, a partire dalle grandi maschere che hanno ripreso colore e dettagli, fino alle rifiniture dorate che sono tornate a splendere e sarà possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica “Alberto Sordi segreto”. I venti scatti, esposti presso il foyer del teatro, ripercorrono la vita del grande attore romano tra momenti fuori dal set e momenti privati.

Per i più piccoli non mancherà presso la Music Hall lo spettacolo “Gattobaleno e la festa dei falò”, una vera e propria baby dance con il celebre e amato Gattobaleno e iconici personaggi del Far West.

Novità golose

Per rendere perfetto il soggiorno presso MagicLand, quest’anno sono due le novità che riguardano l’offerta culinaria del Parco. La prima è Carne al Fuoco, la nuova braceria vichinga situata sul grande lago dove risiede il mostro marino Miogar, vicino l’amata Battaglia Navale. Il chiosco propone un menù con una ricca offerta di carni di primissima scelta cotte alla griglia. Accanto alla struttura vi è una grande area all’ombra, con sedie e tavoli, perfetti per consumare il proprio ordine in tranquillità e comodità. L’ultima sorpresa si trova infine all’uscita del Castello di Cagliostro. Parliamo di una Caramelleria a tema dove sarà possibile trovare ogni tipo di leccornia per una dolce pausa prima di proseguire la propria visita.