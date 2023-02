Sabato 18 febbraio arriva la 24esima edizione del Carnevale No Oil del Circo Prenestino.

Torna il corteo musicale in maschera, rigorosamente senza l’uso di mezzi a motore, attraverserà in una pioggia di coriandoli e musica le vie del quartiere con i consueti carri allegorici a pedali.

Il programma

Ore 15:00 partenza della Parata dal Giardino Galafati - Scuola Toti.

Si muoverà verso Piazza Nuccitelli Persiani , Piazza dei Condottieri, Via Malatesta per approdare al Parco Delle Energie Ex Snia Via Prenestina.

Dalle 17:00 Gran Finale in Festa al Csoa eXSnia - via Prenestina 173

Spettacoli: Cabaret di Circo - Burattini della Compagnia Mangiafuoco ? Dance Hall ? Spettacolo pirotecnico e falò ? Frappe e cioccolata

Realizza la tua maschera! Costruisci il carro!

Presso la LudOfficina Mompracem - Parco delle Energie:

GIOVEDì 16 e VENERDì 17 ore 16:00-19:00

Laboratorio per la realizzazione del Carro allegorico "Spriginiamoci!"

Presso Vivèro

Via Antonio Raimondi 37

- SABATO 18 ore 10.30-13.00

Laboratorio di maschere.

Si realizzeranno delle maschere per il corteo di carnevale sul tema. Si possono portare da casa: foglie, gusci di frutta secca, colori di ogni tipo, erbe e spezi, riso, legumi, giornali, fotografie, paglia, cortecce, radici, spago, bucce, lana, tessuti vari, vecchi trucchi, forbici, pennelli, colle e tutto quello che si vuole mettere nelle proprie maschere. Per info e prenotazione scrivere a info@michelapolini.it