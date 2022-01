Spettacolo per bambini "la storia di Ade e Persefone"

Sabato 8 gennaio alle 16 presso il Teatro Anfitrione (via di San Saba, 24 - Aventino) ci sarà lo spettacolo per bambini "Fiabe e Miti dall’antica Grecia: La storia di Ade e Persefone".



Con Noemi Bordi e Gaetano Marsico



Catapultati nell’antica Grecia prende vita la storia d’amore tra Ade, il Dio della terra delle ombre e Persefone, bellissima fanciulla umana con la passione per i fiori e la musica.

Stanco della monotona routine del mondo delle tenebre, Ade decide di prendersi una piccola vacanza di un giorno per vedere un po’ di sole, qui si incontra con Persefone e se ne innamora.

Non essendo un abile romanticone, crea disastri per poter conquistare il suo cuore.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/