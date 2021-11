Vittorio Cuculo Jazz Trio: doppio concerto al Charity Café

Dotato di grande affiatamento, il gruppo ha in repertorio alcuni brani originali ed alcuni tra i più importanti e noti standard della tradizione jazzistica. Grazie al notevole interplay e all'esparienza accumulata, il trio crea grande feeling con il pubblico, in un clima di coinvolgimento e di partecipazione.

Vittorio Cuculo giovane e talentuoso sassofonista, considerato uno dei migliori nuovi talenti nel panorama del jazz italiano, con già all'attivo la registrazioni di due lavori discografici.



Danilo Blaiotta, giovane e raffinato pianista, anche lui con già due diverse esperienze discografiche alle spalle, che per l'occasione suonerà l'organo hammond. Gegè Munari, colonna del jazz italiano, europeo e non solo, batterista che vanta prestigiose e innumerevoli collaborazioni con musicisti nazionali ed internazionali



Line-up

Vittorio Cuculo: sax

Danilo Blaiotta: piano hammond

Gegè Munari: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...