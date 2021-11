Le note di Roma. Trastevere - visita guidata con concerto itinerante

Per chi ama l’arte e per chi ama la musica, vi proponiamo un evento che mette d’accordo tutti!

Una suggestiva passeggiata tra i vicoli nascosti e caratteristici del più celebre rione di Roma, accompagnando il nostro viaggio con le note della tradizione. Come ai tempi di Pinelli, Rugantino e Trilussa, il nostro viaggio nel tempo nella Roma trasteverina si svolgerà alla scoperta di segreti, curiosità e aneddoti nascosti dietro i ruderi e le meraviglie artistiche della città, raccontate e lette dalla una storica dell'arte. Un concerto itinerante del Trio Monti* accompagnerà la visita guidata facendovi rivivere i sentimenti, i sogni e le tradizioni perdute della musica romana.



*Il Trio Monti vanta oggi un posto di tutto rispetto nella scena artistica romana, dedita al recupero della tradizione musicale. Gruppo di punta dello storico "Puff" di Lando Fiorini, ha spesso accompagnato gli spettacoli di Antonio Giuliani e partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e

televisive, quali "La dedica" andata in onda su Rai 3 a luglio 2020



Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/le-note-di-roma-visita-guidata-con-

concerto-itinerante/



Evento soggetto a limite di partecipanti - prenotazione obbligatoria

Per prenotare: info@esperide.it

Tel. 3394750696 - 3498926716 - 3331125444



ESPERIDE RICORDA:

• Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti.

• Appuntamento: il luogo dell’appuntamento verrà comunicato solo ai partecipanti al momento dell’iscrizione

• Contributo: 20€ intero, 16€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap), gratuito

under 12.



annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.