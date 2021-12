Spettacolo teatrale per bambini "Favola di natale" a Prati

Sabato 18 dicembre 2021, alle 16,00, presso il Teatro Ar.Ma (via Ruggero di Lauria, 22 zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "Favola di Natale" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Alessia Sorvillo



È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale. Grazie all'aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno il 19 dicembre ore 11.15 "Praticamente perfetta" La storia di Mary Poppins Teatro Tirso de Molina (via Tirso, 89 - Viale Regina Margherita), 19 dicembre ore 15.30 "Favola di Natale" al Teatro Lysistrata (via A. Vespucci, 40 - zona Testaccio)