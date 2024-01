1984 George Orwell al Teatro IF

Produzione “Thiaso Teatro”

Regia di Tommaso De Portu

con Federico Occhipinti, Federica Reale, Gabriele Raho, Emanuele Imperoli e Matteo Vecchi.



Il Teatro IF si prepara ad ospitare la potente e visionaria rappresentazione di "1984", celebre romanzo distopico di George Orwell, portata in scena della Compagnia Teatrale "Thiaso Teatro" il 10 e 11 febbraio 2024 per la regia di Tommaso De Portu.



Iniziato a scrivere nel 1948 e pubblicato l'anno successivo, "1984" si afferma come uno dei romanzi distopici più apprezzati a livello mondiale. La visione di Orwell è affascinante poiché, nonostante sia stata scritta più di settant'anni fa, rappresenta in modo metaforico la nostra società in tutte le epoche.



Il romanzo affronta le lotte politiche per il potere, il controllo mediatico sulle masse e l'oppressione che minaccia la libertà individuale. La riflessione su questi temi è più attuale che mai, considerando il panorama contemporaneo caratterizzato da disinformazione e manipolazione dell'informazione, che possono plasmare e influenzare il nostro modo di vivere.



"1984" continua a essere un avvertimento potente sulla necessità di difendere la verità e la libertà di pensiero. In un'epoca in cui la società è in costante evoluzione, questo spettacolo promuove la consapevolezza critica, invitando il pubblico a riflettere sulle sfide della nostra era e sulla responsabilità di preservare valori fondamentali.



1984 George Orwell

Sabato 10 Febbraio 2024 ore 21.00

Domenica 11 febbraio 2024 ore 17.30

Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma



Biglietti: Intero € 15. Ridotto €12 (prenotazione obbligatoria)



Mail: organizzazione@teatroif.it