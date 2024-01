"16 ottobre 1943 Roma Deportata" a Binario30 Teatro

Binario30 Teatro, per la rassegna teatrale 2023-2024 "Voci, suoni, storie del mondo contemporaneo - In viaggio insieme nessuno escluso" presenta "16 ottobre 1943 Roma Deportata".

Uno spettacolo con Maurizio Palladino e Caterina Venturini. Scritto e diretto da Caterina Venturini. Alla chitarra

Lorenzo Diano.

Una riedizione a distanza di sedici anni, del testo andato in scena alla Sala2 del Teatro Vascello e replicato per cinquanta serate. Nato allora da una ricerca delle scolaresche romane, lo spettacolo narra, attraverso la storia di una famiglia, gli eventi succedutisi in quella triste alba del 16 ottobre ’43, quando furono deportati più di mille ebrei romani nell’indifferenza delle istituzioni.

Lo spettacolo andrà in scena da venerdì 26 a domenica 28 gennaio. Prenotazione non obbligatoria ma vivamente consigliata.

