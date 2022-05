130 eventi al Festival del libro per la pace e la non violenza

Tra presentazioni di libri, conferenze, tavole rotonde, performance teatrali, seminari, workshop, mostre di foto e manifesti sono 130 gli eventi che caratterizzeranno Eirenefest, il primo festival del libro per la pace e la nonviolenza che si svolgerà a Roma, al quartiere San Lorenzo dal 2 al 5 giugno prossimi.

Sono molti i punti di interesse di una iniziativa completamente autogestita e autofinanziata dai volontari di associazioni, comitati e movimenti che rappresentano degnamente il mondo della pace e della nonviolenza in Italia e nel mondo e di cui trovate l’elenco completo a https://www.eirenefest.it/associazioni/.

Si inizierà con l’assemblea del Mediterraneo di Pace che, il giovedì 2 inaugurerà la Festa della Repubblica Multietnica che tradizionalmente si svolge nel quartiere ogni anno a cura di Energia per i Diritti Umani, associazione da anni radicata nel quartiere. Il festival si svilupperà nei giorni seguenti in numerosi spazi del quartiere: ai Giardini del Verano dove saranno gli stand delle realtà editoriali e delle associazione e in cui saranno allestiti due spazi dedicati a due importanti donne che in modi diversi hanno lottato per la pace: Bertha Kinsky Von Suttner, prima donna premio Nobel per la Pace e Marielle Franco, martire della solidarietà agli oppressi; la sala ENGIM ospiterà il programma di proiezione di documentari e cortometraggi; le librerie TOMO e Giufà le presentazioni di libri; Container laboratori e esposizioni; la Casa Umanista e la Casa della Partecipazione presentazioni, laboratori e tavole rotonde.

Domenica 5 Vandana Shiva chiuderà il festival presentando il suo ultimo libro edito in Italia da EMI Dall'avidità alla cura; sarà il culmine di molte attività che vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Angelo Baracca, Martine Sicard, Antonino Drago, Rafael del la Rubia, Pasquale Pugliese, Marinella Correggia, Riccardo Noury, Valentina Ripa, Claudio Pozzi, Tony Robinson, Alessandra Montesanto, Carlos Umaña, Giovanna Martelli, Pietro Folena, Linda Maggiori, Mao Valpiana, Annabella Coiro, Adel Jabbar, Franco Uda, Pat Patfoort, Gloria Germani, Ogarit Younan, Gianni Scotto, Sabina Langer, Pierangelo Monti, Tiziana Volta, Jacopo Fo con il suo spettacolo dedicato all’Associazione Vittime dell’Uranio Impoverito.

Il programma completo, ormai definitivo è consultabile a: https://www.eirenefest.it/programma-festival/ È possibile donare al festival su Produzioni dal Basso a

https://www.produzionidalbasso.com/project/eirenefest-festival-del-libro-per-la-pace-e-la-nonviolenza/