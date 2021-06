"12 motivi. Studio su una performance" di e con Francesco Leineri a Villa Grazioli

Si accendono i riflettori sulle serate estive del Tuscolo con Dimore Sonore, il Festival delle Ville Tuscolane. Dal 1 luglio al 1 agosto, appuntamento con la prima parte del Festival: un mese di eventi con concerti, teatro, performance e incontri con grandi nomi della cultura, della musica e dello spettacolo. Un cartellone di pregio promosso dalla Regione Lazio, organizzato da Irvit, l’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, e che vedrà la collaborazione anche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Fondazione Romaeuropa e delle associazioni del territorio.

Giovedì 29 luglio alle 21.30, secondo appuntamento a Villa Grazioli realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival. In scena 12 motivi. Studio su una performance di e con Francesco Leineri, compositore e performer. Il progetto è un concerto video-installativo che traccia un percorso dall'assimilazione della realtà circostante a una sua rielaborazione più intima e personale. L’evento è una restituzione al pubblico dell’indagine sui rapporti fra paesaggio sonoro, immagine ed elettronica effettuata in residenza, utilizzando Villa Grazioli come luogo deputato all'esplorazione audiovisiva (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico).

