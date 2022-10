118sima Mostra dei Cento pittori di via Margutta

La 118esima Mostra dei “Cento Pittori via Margutta” torna dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 in via Margutta. All’inaugurazione sarà presentato il libro Storia dei cento pittori via Margutta, primo volume documentale e catalogo degli artisti.

Il programma

Nello splendido scenario di via Margutta, la strada romana internazionale degli artisti, l’Associazione Cento Pittori via Margutta rinnoverà il magico spettacolo della storica mostra d’arte, nella sua 118esima edizione, con il patrocinio di: Presidenza della Regione Lazio Assessorato alla Cultura di i Roma Capitale,

e Sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il contributo di LAZIO CREA 2022

Cento pittori per la pace, cento colori contro la guerra

Ogni artista dei Cento Pittori realizzerà un’opera sul tema e titolo della mostra. Gli artisti, attraverso le loro opere, intendono illustrare la bellezza e quanto di positivo si riscontra nell’attuale mondo contrapponendoli ad ogni forma di violenza e ad ogni tipo di guerra. Ogni artista con il proprio linguaggio e la propria tecnica dirà no alla guerra e a ogni forma di violenza e sì alla pace. L’Arte non tace, l’Arte e la bellezza sono strumenti, stimoli e forze contro la violenza, armi pacifiche contro la guerra. Gli artisti si pongono l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della pace, della giustizia sociale, della nonviolenza, della libertà, dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà e sussidiarietà nelle sue molteplici espressioni.



"Il colore è sinonimo di amore per la natura, e l’amore per la natura è un segno di pace, un grido contro la guerra. Per questo abbiamo ritenuto di dare un significato a questa mostra in questi tempi difficili in cui è messa a repentaglio la pace nel mondo. I giornalisti parlano con la penna, i pittori parlano con il pennello, e con il pennello in mano urlano la necessità del dialogo e il No alla violenza. Via Margutta è nata come dialogo Artistico. L’Arte esce dagli studi e si mostra sulla strada e crea un rapporto con la gente, parla con il mondo; il dialogo è la potenza dell’Arte. L’Arte abbatte i muri e le divisioni, crea i ponti della pace. Questo è il nostro urlo potente: Quando parlano le arti, tacciono le armi per sempre".



Inaugurazione della mostra sabato 29 ottobre ore 16,00, di fronte alla fontana delle Arti. La mostra sarà inaugurata da Daniele Leodori, Vice Presidente della Regione Lazio, alla presenza di Federico Mollicone, Presidente dell’ICAS Intergruppo parlamentare Cultura Arte e Sport.



L’inaugurazione sarà introdotta dal Presidente Luigi Salvatori con gli interventi degli esponenti delle Istituzioni. La mostra è stata organizzata dal Vicepresidente Antonio Servillo e dal gruppo del Consiglio direttivo Franco Dore, Claudia Nardi, Roberta Imperatori, Luciano Fabbrizio, Fausto D’Orazio.



Artisti espositori: circa 100 artisti dei Cento Pittori, tra romani e provenienti da altre parti d’Italia e d’Europa. Provenienza degli artisti: Sardegna, Firenze, Napoli, Caserta, Verona, Spoleto, Olanda, Sofia “Bulgaria”, Mosca, Sudamerica, Perù, Polonia.