venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre ore 21



11 settembre 2001: strage o complotto? YOU DECIDE



testo, regia e interpretazione Ferdinando Maddaloni

regista collaboratore Carmen Femiano

tecnico Ciro di Matteo

montaggio video Giuseppe de Vita



FerdiNando Maddaloni in collaborazione con Associazione Culturale Altamarea



Visto l’enorme successo della formula televisiva e la crisi nella quale è sprofondato il nostro Teatro, in occasione del ventennale degli attentati negli Stati Uniti, ho deciso di riproporre il mio TheatReality aggiornando il testo sui tragici episodi di violenza che in questi giorni stanno sconvolgendo l’Afghanistan e il mondo intero. Dopo anni di facile televoto da comode poltrone casalinghe su temi di indubbia inutilità sociale, si ritorna finalmente a Teatro per affrontare scomodi temi di indubbio valore sociale, come l’informazione e la disinformazione sulla strage dell’11 settembre 2001. “Il giorno che ha cambiato il mondo” è stato più volte detto. Affermazione sacrosanta, se pensiamo che dopo quei tragici fatti ci sono state due guerre (in Afghanistan e in Iraq), quattro presidenti, una profonda crisi economica ed una pandemia mondiale da Coronavirus che ha modificato il comportamento sociale di noi tutti e moltiplicato a dismisura complottisti dell’ultima ora e leoni da tastiera. In questi anni credo di aver letto (quasi) tutto quello che è stato scritto, aver visto (quasi) tutti i documentari sull’argomento confrontandomi personalmente con esperti del calibro di Massimo Mazzucco e dei compianti Giulietto Chiesa e Ferdinando Imposimato e, dall’altra parte, ispirandomi al debunker (ovvero cacciatore di bufale) Paolo Attivissimo. Superata la fase emotiva, ritengo aver raggiunto preparazione ed equilibrio necessari a rappresentare entrambe le posizioni in maniera corretta, senza trucchi o inganni, per rispondere pubblicamente a tali quesiti:



– È stata una dolorosa strage ad opera di 19 spietati terroristi oppure trattasi di un “inside job” ossia un complotto interno?

– Quante torri sono crollate a New York l’11 settembre 2001?

– Cosa ne sanno i ventenni di oggi?



Dopo che ciascuno dei due concorrenti avrà argomentato la propria tesi, al pubblico presente in sala toccherà esprimere il proprio giudizio in favore di quella più convincente.



Regole del TheatReality:



1) per il pubblico: è severamente vietato applaudire durante lo spettacolo. Le manifestazioni di assenso o dissenso saranno ammesse soltanto alla fine e serviranno per la nomination finale, con l’intento di restituire all’applauso un valore perso nel tempo.



2) per i concorrenti: è severamente vietato inventare. Viene concessa loro piena libertà di esporre le proprie opinioni ma solo sulla base di comprovate ricerche bibliografiche.



