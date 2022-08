Dopo due anni di pandemia, il paese di Canterano (RM) immerso nella macchia mediterranea, a soli 60km da Roma, è lieto di poter finalmente festeggiare la 10° Edizione della Sagra degli Strozzapreti Pizzicati.



Domenica 21 Agosto, andrà in scena il gemellaggio tra le tradizioni gastronomiche degli appennini laziali e quelle musicali della Puglia: la "Sagra degli Strozzapreti Pizzicati".

La festa organizzata dalla Confraternita di Sant'Antonio è diventata in poco tempo uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Roma, per il gusto irresistibile di un'antica ricetta e per l'effetto entusiasmante e saltellante della danza popolare. Teatro della manifestazione sarà la splendida Piazza Roma, cuore pulsante del borgo. Lo "Stand Gastronomico" aprirà alle ore 19,00 e gli strozzapreti saranno accompagnati da salsicce, porchetta e patate arrosto.



I balli sfrenati con il Concerto del Gruppo "Zimbaria" inizieranno alle ore 21,30, dando così vita ad un'imperdibile serata di festa...a fare il resto sarà il fascino romantico di Canterano. Un'oasi di pace in un mare di verde.Travolti dai sapori della cucina e...pizzicati dalla voglia di stare insieme.