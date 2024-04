1 maggio al Castello di Santa Severa

Dopo il successo della Festa di Primavera dello scorso fine settimana che ha visto la presenza di 9.000 visitatori anche il 1 maggio il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, sarà aperto al pubblico per vivere una giornata all’aria aperta per tutta la famiglia.

Dalle 10 alle 19, sono previste degustazioni a tema, un percorso guidato di assaggio di vini del territorio a cura delle Strada del Vino delle terre etrusco romane, un mercatino artigianale e lo street food di qualità con prodotti a km 0 e tanto altro. Prosegue, inoltre, la mostra “Castle Event” con ingresso libero, nei due piani della Sala degli artisti con l’esposizione di opere d’arte di artisti di strada, fotografi e ritrattisti a cura del gallerista Andrea Cerqua di Tracciati d’arte.

Saranno aperti anche Il Museo del Castello ospitato all’interno della Rocca trecentesca su tre livelli in un’area di 800 metri quadri nella quale sono raccolti alcuni dei reperti portati alla luce nel corso degli scavi svolti in contemporanea ai lavori di restauro, curati dalla Soprintendenza e dai volontari del Gruppo archeologico del territorio Cerite. Aperta per la visita anche la Torre Saracena, di forma cilindrica collegata al Castello da una passerella in legno, la parte più antica della fortezza che risale al IX secolo, a 20 metri di altezza, per ammirare un panorama mozzafiato a picco sul mare. Il Museo del mare e della navigazione antica, con le sue sette sale e oltre cento reperti permette di avvicinarsi al mondo degli antichi marinai attraverso ricostruzioni al vero di ambienti e strumentazioni, frutto del lavoro di ricerca del Centro Studi marittimi, in collaborazione con specialisti di università italiane ed europee. E come giorno festivo saranno disponibili, inoltre, anche le visite guidate, con due appuntamenti alle ore 11.30 e alle 15.00

L’accesso ai musei e le visite guidate sono a pagamento, con il biglietto di ingresso si ha diritto a tre ore di sosta gratuita. Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it