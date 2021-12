ZTL durante le festività, Confcommercio: “Misura miope che danneggia economia”

La città eterna va incontro alle festività e agli acquisti natalizi ma, a fare le spese del piano mobilità, saranno soprattutto gli esercizi commerciali. Come? A causa dei varchi ZTL.

Il piano trasporti varato dalla Giunta Gualtieri per il periodo che va dall’8 dicembre al 9 gennaio prevede infatti anche il rafforzamento dei varchi del Centro Storico, con ripercussioni soprattutto sui negozi. “Il provvedimento che ha esteso l’orario della Ztl durante le festività natalizie evidenzia una visione miope da parte dell’Amministrazione sulla realtà del centro storico di Roma”, è quanto dichiara in una nota il delegato di Confcommercio Centro di Roma, Fabrizio Russo.

Centro storico contingentato dai varchi

“L’intero quadrante - prosegue Russo - durante la pandemia è quello che più di ogni altro ha subito un’evidente desertificazione sia commerciale sia legata alla mancanza del turismo internazionale, come dimostrano le centinaia di saracinesche abbassate: non si registrano infatti particolari disagi legati alla circolazione, se non nelle strade occupate dagli infiniti quartieri (via Nazionale e via del Tritone). A confutare questa realtà ci sono anche gli indici di qualità dell’aria rilevati dalle centraline ARPA saldamente dentro i limiti di legge”.

Ed è una denuncia, quella sulla desertificazione turistica, già sollevata anche da Assoturismo-CST, per cui il Ponte dell’Immacolata ha rappresentato scarsi afflussi di visitatori a Roma e nel Lazio e altrettanti sono previsti dalle associazioni di categoria per lo shopping, soprattutto nelle boutique e nei negozi di punta per il Made in Italy.

“Questa misura - spiega Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma - produrrà solo un’ulteriore difficoltà per i romani di fare compere nei negozi del Centro Storico, che, lo ricordiamo, sono stati più di altri penalizzati dalla pandemia”.

L’impossibilità di fare compere nei negozi fisici rischia così di indirizzare i consumatori verso l’e-commerce, penalizzando ancor di più l’economia romana.

“La giunta Gualtieri con questo provvedimento dimostra un completo distacco dalla realtà e dalle problematiche cittadine anche perché al momento il rafforzamento dei mezzi pubblici è un mero annuncio e i romani con la chiusura della Ztl saranno ancora di più invogliati ad acquistare on line con sempre maggiore danno per i negozi di vicinato che si stanno lasciando morire in una lenta agonia. Auspicavamo da parte della nuova Amministrazione - conclude Bertoni - un cambio di passo nell’interesse di tutta la cittadinanza, ma questo primo provvedimento ci lascia oltremodo delusi e preoccupati per il futuro”.