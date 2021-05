La regione Lazio stanzia più di 8,2 milioni di euro per le Associazioni Culturali del Lazio

Da inizio pandemia la Regione Lazio ha stanziato oltre 8,2 milioni di euro per le Associazioni Culturali e di promozione sociale aiutando 1.231 associazioni

Nicola Zingaretti ha annunciato che entro giugno verranno stanziati oltre 1,4 milioni duero per le Associazioni culturali e di Promozione Sociale del Lazio del Terzo Settore e aventi diritto che hanno presentato domanda di ristoro. Con questo stanziamento le associazioni culturali e APS possono usufruire di un contributo una tantum a fondo perduto pari a 5.500 euro o 9 mila euro nel caso sostenessero anche le spese di uno spazio per lo svolgimento delle proprie attività.

LAZIOcrea S.p.A., ha eseguito tutte le dovute verifiche, arrivando all’esclusione per assenza di requisiti di oltre 400 richiedenti. Ora con un ulteriore stanziamento di oltre 1,4 milioni di euro che verrà approvato con provvedimento di Giunta nei prossimi giorni si procederà con un secondo scorrimento della graduatoria di tutti i soggetti ammissibili.

Oltre 8,2 milioni di euro stanziati

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha dichiarato: “Queste associazioni sono centri di connessione fondamentali tra il cittadino e il territorio e punti nevralgici di socialità e cultura. Per questo, abbiamo messo a disposizione nuove importanti risorse affinché queste realtà siano aiutate nel proseguire le proprie attività”. Infatti per questo settore la Regione Lazio da inizio pandemia ha stanziato oltre 8 milioni di euro. Albino Ruberti Capo di Gabinetto della Regione Lazio ha sottolineato che con questo nuovo stanziamento superiore a 1,4 milioni sono state aiutate altre 222 realtà associative laziali, per un totale di 1.231 associazioni tramite 8,2 milioni di euro totali.