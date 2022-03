Zahir, la luce della Sicilia racchiusa in una linea di gioielli

La Sicilia è una terra meravigliosa, una terra ricca di storia e cultura. Il coraggio e la forza di chi riesce ad investire e credere in questo territorio è lodevole, soprattutto se si tratta di ragazzi che proprio qui sono nati, persone che sentono scorrere nelle vene quel senso di appartenenza e amore verso la propria terra che profondamente si ama.

La luce della Sicilia è racchiusa nella linea di gioielli Zahir, azienda made in Sicily nel settore lusso.

L’impegno della famiglia Belfiore, che si tramanda dal padre Angelo ai figli Salvo e Domenico, è focalizzato sulla scelta delle materie prime e sullo studio delle forme che danno vita a gioielli unici, i quali custodiscono sentimenti ed emozioni di una famiglia che pensa in grande, ma senza distogliere lo sguardo dal proprio territorio in cui mira ad incrementare il proprio sviluppo.

Il lusso di basa sulla fiducia. Per tale motivo nel 2019 viene inaugurata a Catania la nuova boutique BS LAB, il fiore all’occhiello di Zahir Gioielli. Un salotto family friendly, luogo di bellezza e arte incentrato su un nuovo concetto di lusso, inteso come ascolto dell’unicità della storia che il gioiello racchiude, lusso inteso come allo scambio di opinioni, conoscenze e come arricchimento personale.

La boutique è letteralmente un gioiello: riproduce la forma tetraedrica del diamante ed è quindi divisa in tre macro-aree. Si tratta di un progetto importante, voluto fortemente da Salvo Belfiore, il quale mirava alla creazione di un luogo multi sensoriale che riuscisse ad immergere il cliente in uno spazio fuori dal tempo.

L’idea è stata realizzata con successo dal giovane Architetto Francesco Lipari, che con maestria è riuscito a comprendere le idee e spunti della famiglia Belfiore, creando così un laboratorio non solo di gioielli, ma soprattutto una fucina di idee e riflessioni, di racconti e progetti da condividere nella grande community di BS LAB.

L’azienda ed il lavoro della famiglia Belfiore ha ispirato anche tre giovani studenti, che hanno discusso la loro tesi di laurea raccontando la storia di una piccola azienda familiare che con il tempo e l’impegno è riuscita a farsi strada, tramandando la propria storia e le proprie emozioni nell’unicità dei propri gioielli.