Würth apre il primo Würth Store Express e annuncia nuove aperture del format

Würth Italia presenta il primo Würth Store Express, un negozio che si basa sui concetti di prossimità, velocità d’acquisto, con il nuovo totem per gli acquisti self made, e servizi come Würth Locker, Instant Delivery, Clicca&Ritira e molto altro.

Il primo Würth Express ha aperto a Roma in Corso Francia 199, nel pieno centro urbano della Capitale, e presenta un assortimento di oltre 2.000 prodotti in pronta consegna tra quelli usati quotidianamente dai professionisti dell’Artigianato: il mix di prodotti è pensato per offrire sempre gli articoli giusti per le esigenze di manutenzione quotidiana. Inoltre, il negozio consente di offrire l’intera gamma a catalogo Würth, con oltre 135.000 prodotti professionali, facendo pervenire la merce ai clienti direttamente su ordinazione.

La grande novità dello store consiste nell’offerta di servizi innovativi, capaci di velocizzare il processo di acquisto dei clienti. Primo fra tutti il servizio Würth Locker, un distributore automatico posto all’esterno del negozio, che permette ai clienti di ritirare la merce ordinata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per i clienti che hanno bisogno di prodotti anytime, anywhere. Per i clienti che non possono interrompere l’attività in cantiere, è invece stato pensato il servizio Instant Delivery, che prevede la consegna in cantiere o in officina della merce ordinata in negozio in sole 4 ore.

Oltre a questi, nel negozio di Roma C.so Francia sarà attivo, tramite Würth APP, il servizio Clicca e Ritira, per ordinare prodotti Würth tramite APP e ritirarli in negozio in appena 1 ora e la funzione scanner, per velocizzare gli acquisti in negozio. Infine, il Würth Store Express di Roma C.so Francia disporrà al suo interno di un totem interattivo che, oltre a divulgare novità ed offerte del mondo Würth, permetterà ai clienti di procedere con acquisti self-made, evitando così la fila in negozio.

I Würth Store continuano a moltiplicarsi sul territorio italiano, superando le 185 unità. Insieme ai negozi tradizionali, dotati di oltre 5.000 prodotti professionali in pronta consegna, Würth sta sviluppando diversi format speciali, come il Würth Superstore di Pero(MI) e Stezzano (BG), specializzato nella distribuzione di materiale elettrico e idrotermosanitario, e la Casa della Vite di Castenedolo (BS) e Vicenza, una realtà in grado di offrire oltre 10.000 referenze in pronta di minuteria metallica in acciaio zincato ed inox sia in confezione che sfuse.

“La strategia dei Würth Store è da sempre quella di ascoltare le esigenze dei propri clienti, fornendo agli stessi delle soluzioni pratiche e garantendo efficienza, flessibilità e soddisfazione. Siamo presenti in tutte le principali città italiane e le nostre strutture sono localizzate nelle zone industriali e produttive, a margini degli agglomerati urbani: con il Würth Store Express, vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti delle zone centrali delle città, dove per motivi di traffico è spesso complicato raggiungere le nostre strutture” – Dichiara Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia. “Nel Würth Store Express, i nostri clienti possono contare su prodotti e servizi senza sprecare tempo per gli spostamenti; in più, con il servizio Locker siamo in grado di offrire loro un servizio senza limiti di tempo e con l’Instant Delivery possiamo raggiungerli velocemente presso i loro cantieri o nelle loro officine. Abbiamo già previsto nuove aperture del format Express in centro a Milano, Firenze, Bologna e Bari.”