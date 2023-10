Wizz Air annuncia nuovi aerei e nuove rotte da Roma Fiumicino

Tra marzo e luglio 2024 tre nuovi aeromobili Airbus A321neo andranno a rinforzare la flotta Wizz Air di Roma Fiumicino con quattro nuove rotte dalla Capitale in Europa.

Wizz Air infatti aggiunge Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca) alle rotte disponibili con la propria compagnia in partenza dall’aeroporto romano.

Nello specifico da Fiumicino:

tratta giornaliera per Berlino (dal 31 marzo 2024);

partenze il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica per Copenaghen (dal 2 luglio);

partenze il martedì, giovedì, sabato e domenica per Amburgo (dal 31 marzo 2024);

partenze il lunedì, mercoledì e venerdì per Alicante (dal 1 aprile 2024).

Non solo nuove tratte ma anche potenziamenti delle linee attuali con più voli disponibili. Nel dettaglio

18 voli a settimana per Londra Gatwick;

17 voli a settimana per Madrid e Barcellona;

11 voli a settimana per Praga;

10 voli a settimana per Yerevan;

7 voli a settimana per ??Malaga, Valencia, Eindhoven, Sharm-el-Sheikh, Suceava;

5 voli a settimana per Amman;

4 voli a settimana per Porto;

3 voli a settimana per Resovia e Baku.

József Váradi, CEO del Gruppo Wizz Air, ha sottolineato la crescita di Wizz Air in Italia (terza compagnia aerea più grande nel territorio italiano, ndr): Con questo investimento, Wizz Air continua a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità".