Porte aperte all'ex Poligrafico dello Stato: "Fase di ascolto attivo dei cittadini" durante il restauro

Apre le porte lo storico edificio dell’ex Poligrafico dello Stato di Piazza Verdi a Roma. A partire da lunedì 26 aprile, infatti, sarà possibile visitare il cantiere. CDP Immobiliare, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, renderà così accessibile l’ingresso nella struttura dove è in corso un progetto di restauro conservativo, i lavori riguardano la ristrutturazione e valorizzazione dell’immobile. “Cittadini e associazioni potranno così visionare lo stato dei lavori e l’attenzione massima all’integrazione del progetto con il tessuto urbano, chiarire alcuni aspetti legati all’avanzamento del cantiere e ricevere informazioni e risposte, in linea con la trasparenza.- annuncia in una nota la società- Parte così la fase di ascolto attivo delle istanze dei cittadini e delle associazioni sulle caratteristiche del progetto. In tal senso, CDP Immobiliare sta lavorando ad una progettualità integrata volta alla sicurezza, alla mobilità, al decoro urbano e alla fruibilità dell’opera per i residenti”.

I lavori

Il progetto, firmato dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel, contribuirà alla riqualificazione del complesso di Piazza Verdi grazie al giusto mix di tutela del bene monumentale e dello slancio architettonico dell’opera. “Rispettoso del complesso e severo iter autorizzativo e delle più aggiornate normative in materia di sostenibilità ambientale- si legge- l’edificio, dopo un periodo di venti anni di degrado, restituirà al quartiere Parioli un bene che è patrimonio della collettività”.

Le visite

In ottemperanza alle norme anti Covid, il calendario delle visite nel cantiere sarà il seguente: lunedì 26 aprile dalle 15 alle 16; mercoledì 28 aprile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; venerdì 30 aprile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a visitepoligrafico@cdpimmobiliare.it.

Storia

L’ex Poligrafico è ubicato a Piazza Verdi, nel quartiere residenziale Parioli-Pinciano, tra i due grandi parchi pubblici di Villa Ada a nord e di Villa Borghese a sud. Costruito nel 1914 come sede dell’«Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato», è considerato uno degli immobili più rappresentativi dell’architettura liberty a Roma. L’immobile occupa un intero isolato di circa 17.000 mq e si sviluppa per una superficie lorda di circa 72.000 mq. Le valutazioni condotte da CDP Immobiliare per la valorizzazione dello storico edificio hanno portato all’avvio dei lavori per la realizzazione di un progetto volto all’uso direzionale dell’immobile.