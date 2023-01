Vigilanza privata, fumata nera su rinnovo contratto: non si ferma la mobilitazione

La trattativa sul rinnovo del contratto, scaduto ormai da quasi otto anni, è ferma al palo così per gli addetti alla vigilanza privata e ai servizi fiduciari scatta la protesta ad oltranza. Prosegue in tutta Italia, e anche a Roma, la mobilitazione per il “contratto in sicurezza” indetta dai sindacati nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per mantenere alta l’attenzione sull’annosa vertenza che coinvolge circa 100mila lavoratrici e lavoratori. Dopo sciopero, proteste in piazza, presidi e volantinaggio davanti Prefettura e sedi di importanti committenti c’è stata l’ennesima fumata nera.

La protesta degli addetti alla vigilanza privata

“L’ultima sessione di trattativa - scrive la Fisascat Cils - ha palesato ancora una volta l’indisponibilità delle associazioni imprenditoriali di settore Assiv, Univ, Anivip, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Lavoro a trovare una quadra sul rinnovo, con aumenti economici congrui che tengano conto delle dinamiche inflattive e del lungo periodo di vacanza contrattuale”. Uno stallo che esaspera i lavoratori.

La trattativa per il nuovo contratto ferma al palo

“Stigmatizziamo l’atteggiamento dilatorio dei rappresentanti datoriali, esacerbato dalla mancanza di un mandato più ampio da parte delle imprese associate, divise anche a livello di confronto interno, insufficiente a definire una proposta univoca” - hanno sottolineato a margine del tavolo il segretario generale della Fisascat Cisl, Davide Guarini, e il segretario nazionale, Diego Lorenzi. “Un comportamento ancor più inaccettabile se riferito a lavoratori e lavoratrici che quotidianamente garantiscono la sicurezza privata e pubblica, come ampiamente dimostrato dal lodevole impegno espresso durante l’intera fase emergenziale sanitaria, ancora non del tutto finita, spesso facendosi carico di compiti impropri in nome dell’interesse generale”. La richiesta è quella che si arrivi ad una sintesi in tempi brevi sull’accordo di rinnovo per restituire la giusta dignità ai lavoratori ed al settore, “oggetto di una pericolosa deriva individualistica”. “La Fisascat Cisl - scrive il sindacato - ritiene lo stato di questa trattativa inaccettabile per i tempi e per i modi e valuterà ulteriori iniziative di mobilitazione nelle prossime settimane, a livello nazionale e territoriale, per mantenere accesi i riflettori sullo stato dei negoziati”. Così anche a Roma le guardiole e i presidi di sicurezza gestiti dalla vigilanza privata potrebbero ritrovarsi presto sguarniti.