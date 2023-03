Vigilanza privata, il nuovo contratto non arriva: i sindacati lanciano class action

“Rinnovare bene e al più presto il contratto nazionale”. E’ questa la richiesta che arriva da Filcams Cgil e Fisascat Cisl per il comparto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari. Già perché la trattativa per il rinnovo del contratto di guardie giurate e security non armata, scaduto da otto anni, si è arenata. Non sono bastate mobilitazioni, sit in e scioperi che a Roma hanno lasciato sguarnite le guardiole di università, monumenti e grandi aziende: gli incontri tra sindacati e associazioni datoriali si sono sempre conclusi con fumate nere.

La class action per il rinnovo del contratto

Così le organizzazioni sindacali hanno lanciato una class action finalizzata alla disapplicazione delle tabelle retributive. “Abbiamo deciso di affrontare il problema non limitandoci alla gestione di cause individuali ma intraprendendo una class action, un’azione collettiva quindi, che, a condizioni date, potrebbe avere un effetto risolutivo” - spiegano Filcams Cgil e Fisascat Cisl. “A differenza di una disdetta del contratto collettivo, che tra l’altro continuerebbe ad essere applicato dalle aziende come abbiamo potuto constatare in analoghi casi, abbiamo scelto questo innovativo strumento per agire in maniera più puntuale sul problema senza lasciare pericolosi spazi di manovra alle imprese che avrebbero in caso di disdetta sindacale mani libere vista l’assenza di una regolamentazione rappresentativa”. I sindacati attendono anche una nuova convocazione da parte del Ministero del Lavoro.

Chi protegge chi protegge?

Nelle settimane scorse, con pure la Uiltucs Roma e Lazio, la campagna sui bus di Roma “Chi protegge, chi protegge?”. Un messaggio forte accompagnato dall’immagine del volto di una guardia giurata nel mirino. Una categoria che rischia la vita e svolge servizi di grande responsabilità spesso per compensi irrisori: 7 euro l’ora per le guardie particolari giurate, meno di 5 euro l’ora per i servizi fiduciari. E c’è chi arriva a fare anche turni di 72 ore a settimana pur di portare a casa uno stipendio appena accettabile. Da qui la richiesta di un contratto dignitoso.