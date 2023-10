La protesta dei vigilantes Rai che rischiano di perdere un quinto dello stipendio

Niente più superminimi, ossia la quota extra alla retribuzione minima stabilita dalle precedenti integrazioni, stop anche ai buoni pasto. Una scure sulla busta paga che per 50 dei vigilantes che svolgono i servizi di sicurezza e portierato nelle sedi Rai si tradurrà in concreto in un taglio da circa 200 euro al mese. Un quinto dello stipendio.

La protesta dei vigilantes Rai

Effetto del recente cambio d’appalto. Così gli operatori sono in protesta, il sindacato pronto a lanciare la mobilitazione. “Esprimiamo la nostra fortissima preoccupazione per i lavoratori del portierato della Rai, facenti parte del lotto due e tre dell’appalto di vigilanza armata e non armata e di antincendio. Nel corso di un recente cambio appalto - spiega Paolo Le Foche, segretario regionale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti - l’azienda subentrante ha intenzione di non riconfermare alcune voci variabili dello stipendio per chi si occupa di reception. Se tutto ciò avvenisse, circa 50 persone e le loro famiglie dovrebbero fare i conti con circa 200 euro in meno ogni mese, il tutto su uno stipendio che si aggira intorno ai mille euro lordi. Una prospettiva inaccettabile”.

L'appello del sindacato: "Impatto devastante su famiglie"

Da qui l’appello alla Rai, in qualità di ente committente, a occuparsi di una questione che, sottolinea il sindacalista, “impatta in modo pesante su decine di famiglie e faremo tutto il possibile affinché l’azienda che gestisce l’appalto compia un passo indietro rispetto a quanto previsto”.

“In un momento in cui lo stesso ministero del Lavoro, insieme alle associazioni di categoria, sta attenzionando la questione retributiva degli operatori fiduciari, che rischiano di essere lavoratori sotto la soglia della povertà, qualsiasi operazione di riduzione del loro salario - conclude Le Foche - ci sembra inconcepibile”.