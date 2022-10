Il Centro agroalimentare di Roma compie vent'anni: la festa con il ministro Lollobrigida

Diventare punto di riferimento per tutto il mondo produttivo, non solo dei prodotti ortofrutticoli e ittici, avviare un polo formativo per i mestieri della filiera agroalimentare e incrementare l’integrazione con i mercati rionali. Il Car, il primo mercato all’Ingrosso d’Italia, compie vent’anni e guarda davanti a se i nuovi obbiettivi da raggiungere.

In occasione del suo compleanno nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 ottobre, si è svolta una vera e proprio festa alla presenza, tra gli altri, del neo ministro all’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. “Il nostro continuo impegno per salvaguardare le nostre sane tradizioni e riuscire ad inserire elementi di continua innovazione ha consentito al Car in questi 20 anni di raddoppiare il proprio giro d’affari, superando oggi i 2 miliardi di euro - spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore Generale del Car – “Insieme all’aeroporto di Fiumicino e al porto di Civitavecchia rappresentiamo i tre punti strategici all’interno dell’area metropolitana. Una maggiore integrazione tra le tre infrastrutture permetterebbe di affermare un grande polo produttivo, di riferimento non solo per l’Italia ma per tutto il Mediterraneo”.

Una festa al mercato alla presenza degli oltre 450 operatori, del presidente del Car, Valter Giammaria, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Stiamo lavorando ad un progetto di ampliamento insieme alla Città metropolitana e al Comune di Guidonia Montecelio - dice il primo cittadino della Capitale -, perché il Car è un’eccellenza”.