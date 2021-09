VIDEO | La drammatica crisi del commercio nel centro di Roma

Serrande abbassate e sempre più frequenti. È quello che si nota passeggiando tra via Nazionale e via Del Corso, nel cuore del centro storico della Capitale. Chi “svuota tutto”, chi semplicemente cerca di rivendere lo spazio ad altri acquirenti e chi, invece, dopo la pandemia non ha più rialzato la saracinesca.

Lo sfogo dei commercianti

“Un negozio grande richiede molte persone e se non c’è lavoro… “, lamenta uno dei commercianti di via Nazionale, “devo pagare l’affitto, ma se non c’è gente non so come fare”, aggiunge un altro. Una carenza di turisti e di flusso di persone che sicuramente si deve alle restrizioni legate alla pandemia, ma non è l’unica problematica sollevata da chi, da anni, ha una bottega nel centro storico.

“Siamo stati una categoria penalizzata - commenta una commerciante -, ma non solo per la mancanza di turisti, anche per il supporto che ci ha dato il Comune di Roma. Per esempio, oltre ai lavori per il rifacimento stradale tra via Nazionale e Piazza Venezia, la Ztl è sempre stata attiva nonostante tutto il centro storico fosse deserto. I clienti mi chiamavano perché non sapevano come venire in negozio, anche perché i mezzi pubblici con il covid è difficile che si prendano”. A questo si aggiunge la mancata pulizia stradale, lamentata, a detta dei commercianti, da molti: “Roma è una città sporca e molti turisti ce lo fanno notare. Così perdiamo ulteriore guadagno e molti colleghi, dopo il covid, non hanno più riaperto”.

L'appello alla Sindaca

Una situazione difficile, per la quale molti negozianti hanno avviato una raccolta firme da destinare al sindaco Virginia Raggi. "Abbiamo fatto delle manifestazioni, raccolto firme, cercato in tutti i modi di prendere un appuntamento con la sindaca, ma non ci ha mai ascoltato nessuno. Tutto questo non è solo un problema per i commercianti, ma a cascata anche per i dipendenti e per i licenziamenti”.