Ventilazione meccanica controllata: quando la salute è...nell'aria

Quanta attenzione rivolgiamo alla qualità dell'aria che respiriamo? La domanda nasce dalla crescente consapevolezza che proprio nell'aria si annidano "nemici" subdoli che attentano gravemente alla nostra salute.

L'inquinamento indoor è un rischio da non sottovalutare e in quest'ottica la ventilazione corretta dei locali diviene un strumento essenziale per preservare il nostro benessere.

Ne ha ribadito l'importanza l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha anche diffuso le “Indicazioni per migliorare e garantire una buona ventilazione interna nel contesto caratterizzato dal COVID-19”, documento tecnico che illustra strategie e soluzioni per migliorare la capacità HVAC di mitigare e ridurre il rischio di trasmissione del virus.

Sindrome da edificio malato

Al di là dell'allarme che il Covid-19 ha fatto scattare, la Sindrome da edificio malato è un fenomeno noto da tempo. Di che si tratta? Di un insieme di sintomi manifestati da chi permane per un tempo prolungato in ambienti malsani o dove è stata accertata la presenza di inquinamento indoor.

Il responsabile principale della Sindrome dell’Edificio Malato è la pessima qualità dell’aria interna che si riscontra maggiormente dove c’è scarsa manutenzione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.

Le soluzioni di Prana e il "plus" del rame

Garantire salubrità in ambienti indoor coniugata a comfort abitativo e risparmio energetico è la sfida di Prana, azienda attiva da oltre 15 anni nel settore della purificazione dell'aria.

I dispositivi dell'azienda sono sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, studiati per rendere salubre l’ambiente in cui si vive o si lavora. Il plus? Il rame, elemento a cui sono riconosciute storicamente proprietà sanificanti e che entra come componente essenziale nei sistemi progettati da Prana.

I sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore si rivelano la soluzione ideale per le scuole dove, con l'emergenza da Covid-19, si è alzato il livello di guardia sulla qualità dell'aria rendendo il continuo ricambio d'aria una misura necessaria.

Una scelta intelligente e...agevolata

Grazie al chiarimento fornito da Enea, anche i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata possono accedere all'agevolazione fiscale del Superbonus 110%, un'opportunità da non perdere per favorire il benessere fra le pareti domestiche e lasciare fuori "nemici indesiderati" a costo zero.