Valmontone, arrivano un nuovo centro commerciale e nuovi posti di lavoro

Valmontone conferma la sua vocazione commerciale e di capacità di creare posti di lavoro. Oltre al famoso Outlet da 45 mila metri quadrati, infatti, la città ospiterà una nuova area commerciale che sorgerà su un terreno di 60 mila metri quadri. La Promos Development, società riconducibile alla Famiglia Maffioli, ha acquistato questo enorme terreno nel comune di Valmontone per lo sviluppo di un nuovo progetto commerciale. Questo si tradurrà in centinaia di nuovi posti di lavoro sia per realizzare l’opera e, in futuro, per lavorare nei negozi che verranno aperti.

Nuovo progetto

Il nuovo progetto commerciale sarà realizzato in un lotto che si trova a ridosso dell’autostrada A1 Roma/Napoli e fra il parco dei divertimenti Magicland (600 mila mq e circa 3 milioni di utenti annui) e il Valmontone Outlet, gestito dal gruppo Promos. Quest’ultimo ha voluto rilanciare, acquistando il terreno da 60 mila metri quadrati per costruire un nuovo maxi centro commerciale. Ovviamente non tutta l’area sarà dedicata ai negozi.

L’intervento, che si svilupperà su oltre 15 mila mq di superficie lorda affittabile, prevede l’inserimento di medie superfici con merceologie complementari fra loro – Gdo, alimentare, moda, casa e arredamento - con un tenant mix che completerà l’attuale offerta della zona.

Con questa operazione, quella di Valmontone diventerà un’area commerciale integrata tra le più importanti del Centro/Sud Italia, in grado di richiamare oltre 10 milioni di visitatori l’anno.Il cantiere, il cui avvio è previsto per l’anno in corso, si stima possa concludersi entro fine 2025.