Uniqlo a Roma, aprirà nella primavera 2024

Da Tokyo a Roma, nella Galleria Alberto Sordi. La prossima primavera, dopo quello già inaugurato a Milano, Uniqlo, il brand giapponese di abbigliamento, aprirà uno store nello storico spazio romano, nel cuore della città. Per la clientela ci saranno a disposizione oltre 1.300 metri quadrati, distribuiti su tre piani in una delle tre ancore dell’immobile destinate al settore abbigliamento e accessori, posizionato nella strategica location angolare sotto il porticato prospiciente Largo Chigi.

Lavori di riqualificazione

Oltre ad interventi di riqualificazione e ammodernamento, che stanno riguardando l’intero immobile, per lo spazio di Uniqloil Fondo Megas, fondo d’investimento che possiede la Galleria e che è gestito da Prelios SGR, ha anche implementato specifiche opere mirate a rispettare le esigenze e le richieste della multinazionale dell’abbigliamento, dotandolo di una serie di elementi caratterizzanti e riconoscibili per il brand.

Il progetto di ammodernamento è stato guidato dalla volontà di preservare e valorizzare il pregio e la bellezza storica della Galleria implementando, allo stesso tempo, i criteri commerciali contemporanei che puntano al miglioramento delle unità commerciali con nuovi spazi moderni e funzionali. Particolare attenzione è stata, infatti, riservata all’illuminazione dell’edificio al fine di renderlo più accogliente.

Patrick Del Bigio, Amministratore Delegato di Prelios SGR, ha commentato in una nota “Siamo onorati di aver potuto partecipare a un progetto di valorizzazione così importante per la città e la storia di Roma con un intervento di riqualificazione particolarmente sfidante, dovendo coniugare le peculiarità storiche e artistiche della Galleria ad interventi di restyling volti a dotare le unità commerciali e gli spazi comuni di adeguati standard qualitativi richiesti dal mercato dei locatari. Stiamo ottenendo un risultato ricercato ed estremamente accurato, che ha consentito di intercettare l’interesse di Uniqlo, di cui siamo molto soddisfatti, ma anche di diversi altri primari brand nazionali e internazionali con cui sono in corso le trattative commerciali per la locazione degli spazi. Nelle prossime settimane si concluderanno i lavori, a cui seguirà la progressiva consegna degli spazi: questa nuova fase, rappresenta un momento decisivo per consentire la riapertura delle attività commerciali nel corso dei prossimi mesi e far partire il rilancio della Galleria Alberto Sordi”.