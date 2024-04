Uniqlo apre a Roma: l'apertura al pubblico alla Galleria Alberto Sordi

Aprirà al pubblico oggi, giovedì 18 aprile. Dopo lunghi lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione che si è tenuta il 17 aprile, il primo store di Uniqlo a Roma, presso la galleria Alberto Sordi a via del Corso, potrà cominciare ad accogliere i clienti. Si tratta del secondo store italiano dopo quello aperto nel 2019 a Milano, città dove se ne aprirà un altro il prossimo due maggio.

Roma, quindi, diventa un po’ più nipponica, con l’avvio ufficiale oggi, giovedì 18 aprile, delle attività del noto brand di abbigliamento che conta 2.300 negozi in tutto il mondo, di cui 74 in Europa.

Il negozio

Per la clientela ci saranno a disposizione oltre 1.300 metri quadrati, distribuiti su tre piani in una delle tre ancore dell’immobile destinate al settore abbigliamento e accessori, posizionato sotto il porticato prospiciente Largo Chigi. Negozio ospitato, come detto, nella Gallaria Alberto Sordi, dove da poche settimane hanno aperto la pasticceria di Iginio Massari, uno store di Calvin Klein e il negozio di giocattoli Hamleys.

Ristrutturazione

I lavori nei locali che ospitano lo store nipponico sono stati lunghi. La sfida, in particolare, è stata quella di coniugare l’anima storica della galleria con il trend moderno del marchio. Particolare attenzione è stata riservata all’illuminazione dell’edificio al fine di renderlo più accogliente.