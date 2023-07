Addio a Uber Eats, a Roma 400 rider restano senza lavoro

Stop alle consegne. Uber Eats lascia l’Italia, dipendenti licenziati e rider senza lavoro. La piattaforma statunitense ha interrotto le proprie operazioni per la consegna di cibo lo scorso 15 luglio. “Non siamo cresciuti in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo”. Da qui la scelta di dismettere il ramo del food delivery e di concentrarsi sui servizi di mobilità.

Licenziamento collettivo per i 49 dipendenti degli uffici di Milano, via tremila rider in oltre sessanta città italiane. A ricevere la lettera di cessazione del servizio e di recesso del contratto applicato circa 400 persone a Roma, collaboratori occasionali e partite iva che non potranno dunque beneficiare degli ammortizzatori sociali.

Uber Eats, stop alle consegne in Italia

“Uber Eats lascia l'Italia senza pagare il conto, senza preoccuparsi del destino dei rider, senza prospettive e senza ammortizzatori sociali. Questo non è accettabile: i rider dovrebbero essere trattati come tutti gli altri lavoratori” - tuonano dalla Nidil Cgil di Roma e del Lazio. “Abbiamo depositato un ricorso contro Uber Eats per condotta antisindacale, per chiedere che si avvii la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori. Mentre sul piano individuale - dice a RomaToday Giulia Titoli, segretaria generale Nidil Cgil Roma Est - stiamo sostenendo i lavoratori e lavoratrici raggiunti dalla lettera di licenziamento perchè la giurisprudenza ci dà ragione: i rider sono lavoratori subordinati o etero-organizzati. Dal momento infattu in cui il rider accetta la consegna viene tutto stabilito dall’algoritmo e quindi dal datore di lavoro. E’ vero che si può accettare o meno, ma sappiamo che l’algoritmo applica criteri premianti e punitivi. Il rider è un lavoro come gli altri, lo si fa per vivere e non possiamo accettare che i rider siano lavoratori di serie B”.

I rider di Uber Eats senza reddito

Uber Eats ha messo sul piatto una buonuscita di 1 milione di euro da dividere tra i rider da dividere in base al numero di consegne effettuate negli anni di attività. Troppo poco per i sindacati. “Uno stanziamento insufficiente e che palesa il fatto che la piattaforma si senta in torto. Per questo - conclude Titoli - per i rider chiediamo di più. Non è possibile lasciarli senza alcun reddito”.