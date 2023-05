Oltre 100 famiglie in "telesvendita" perché la tv dello shopping non paga i lavoratori

“E anche oggi ci pagano domani”. E’ l’amara ironia di uno degli striscioni esposti dai lavoratori della GM24 che, dopo lo stato di agitazione e sette giorni di sciopero, hanno protestato in Piazza San Bernardo.

La protesta dei lavoratori di GM24

Una protesta sotto le finestre di IGI Investment, il fondo di private equity industriale guidato da Giuseppe Incarnato che detiene la maggioranza delle quote dell’azienda di produzione radiotelevisiva che ha fatto la sua fortuna commercializzando in tv, su web e social prodotti di marchi internazionali. Una realtà che però sembra vicina all’implosione: a pagarne le conseguenza i 105 lavoratori: senza stipendio da mesi e senza alcuna certezza sul futuro. Intanto pure la clientela è furiosa: mancano resi e rimborsi.

Le famiglie in "telesvendita"

“Famiglie in telesvendita” - lo slogan carico di rabbia scelto da redazione, conduttori e tecnici sull’orlo del baratro. “A questo si aggiunge il licenziamento degli addetti alla guardiania, alle pulizie e al call center” - denunciano Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat CISL Roma Capitale e Rieti, Fistel CISL Lazio e UilTucs Roma e Lazio. “Siamo stanchi di ascoltare parole che non si traducono in fatti, chiediamo risposte concrete all’azienda di produzione di televendite. Vogliamo ribadire che non ci arrendiamo: è inaccettabile che una società che ha assunto precisi impegni circa sei mesi fa, adesso getti i dipendenti di una realtà importante nel più totale disorientamento”. Il riferimento è al piano da dieci milioni di euro annunciato dalla dirigenza in fase di ingresso nella società: “Ci avevano promesso - raccontano i lavoratori - alta competitività nel mondo dell’e-commerce e big data, un magazine e una sezione dedicata addirittura al metaverso”. Un castello di carta crollato e con esso le aspettative dei dipendenti che non sanno cosa riserverà loro il futuro.