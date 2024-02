"C'è tutto un Lazio intorno": le bellezze della Regione alla fiera del Turismo

La Regione Lazio partecipa alla Bit di Milano, la più importante fiera del turismo in Italia dove mostrare tutte le tipicità regionali con lo slogan "C'è tutto un Lazio intorno".

Questo è il motto utilizzato dalla Regione e dalle numerose imprese laziali ospitate nello spazio circolare di 350 metri quadrati per trattare e mostrare i temi inerenti al turismo del Lazio dall’enogastronomia alle meraviglie del territorio non limitate soltanto allo splendore della Capitale.

“Vogliamo un Lazio pieno di entusiasmo” – ha dichiarato Daniele Sabatini Consigliere regionale del Lazio che ha aggiunto – “Oltre alle meraviglie di Roma ci sono tanti borghi, aree interne da scoprire. Puntiamo su manifestazioni, eventi che possono attrarre flussi turistici e non più solo ad un turismo per città d’arte ma interessato a vivere le esperienze dei territori dalle rievocazioni storiche alle reti delle grandi macchine a spalla come quella di Santa Rosa a Viterbo”.

“Un vibrare di emozioni, di capacità di attrazione dei territori che qui prendono vita e si propongono per un turismo capace di valorizzare il territorio e le esigenze dei nuovi turisti” – ha concluso il consigliere regionale.