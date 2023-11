Turismo a Roma, è record di presenze nel 2023 con 35 milioni di pernottamenti

Un record storico che certifica come il periodo nero della pandemia sia ormai alle spalle. Nel 2023 nel Lazio hanno pernottato 35 milioni di persone contro i 32 milioni dell’anno precedente. Il dato che colpisce di più in assoluto è quello di Roma e in particolare visitatori dei siti pubblici del centro che, da solo, vale il 76,3% dell’intero turismo regionale.

I numeri sono stati resi noti nell’ambito della sesta edizione di “EcosLab – Laboratorio biennale dello sviluppo economico e sociale del Lazio” che si è tenuto oggi, giovedì 30 novembre, presso la Camera di Commercio di Roma. Il Consiglio Regionale Unipol del Lazio ha promosso la ricerca “Turismo a Roma e nel Lazio: rilevanza economica e convivenza sociale” realizzata da RUR (Urban Research Institute). La ricerca è stata illustrata dal prof. Giuseppe Roma, presidente della RuR, vice presidente Touring Club Italiano alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presente, tra gli altri, anche l’assessore alle attività produttive di Roma, Monica Lucarelli, e l’assessore al turismo, Alessandro Onorato. A moderare l'incontro il vice capo redattore dell'agenzie Dire Emanuele Nuccitelli.

Roma da record

Nel 2023 Roma ha raggiunto un massimo storico di presenze turistiche. La Capitale, dice lo studio, sta dimostrando una straordinaria capacità di intercettare la ripresa del turismo internazionale, tanto che le stime più recenti valutano che nel 2023 i pernottamenti nell’area romana supereranno i valori del 2019, attestandosi attorno i 35 milioni, con un incremento di oltre il 9% rispetto ai 32 milioni del 2022. Nonostante le ottime performance di Roma, il Lazio si colloca (nel consuntivo per il 2022) al sesto posto in Italia con 36 milioni di pernottamenti, rispetto ai 38,1 dell’Emilia-Romagna, i 42,8 milioni della Toscana e i 65,9 milioni del Veneto che si colloca al primo posto.

Tutte le strade portano a Roma

La ricerca mette in evidenza come i flussi turistici siano troppo concentrati rispetto al territorio regionale. La Città Metropolitana di Roma concentra, infatti, l’89,5% delle presenze turistiche della regione, seguono le province di Latina con il 4,5%, Viterbo con il 3,7%, Frosinone con il 2,4% e Rieti con lo 0,4%. Questo significa che, ad oggi, non si riesce a sfruttare a pieno il potenziale turistico della regione.

Il centro storico di Roma protagonista

Nel centro storico di Roma si concentra l’86,4% dei visitatori di siti culturali, in un’area pari allo 0,3% dell’intero territorio comunale. Se rapportiamo questo dato al resto della città, alla sua provincia e, più in generale, alla regione parliamo di una percentuale che arriva al 76,3%. Anche all’interno della Capitale, quindi, i flussi sono concentrati in un territorio ristretto determinando da un lato intasamenti e disagio, e dall’altro uno spreco di risorse patrimoniali potenzialmente collocate fuori del centro storico e nelle aree esterne, che pur essendo molto attrattive non vengono adeguatamente fruite.

Turismo e occupazione

Gli occupati nel comparto commercio, alloggi e ristorazione nel Lazio hanno raggiunto già nel 2022, con 443mila unità, i livelli del 2019, e sono poi cresciuti nel secondo trimestre 2023 fino a 461mila unità pari al 19,2% degli occupati. In un confronto di più lungo periodo si rileva una significativa crescita del lavoro dipendente nel settore. Fra il 2019 e il 2023 i dipendenti sono cresciuti del 6,5%, mentre il lavoro autonomo si è leggermente ridotto del 2,4%.