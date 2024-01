Turismo a Roma, boom di arrivi e presenze: superati i livelli pre covid

Il turismo a Roma ha superato i livelli pre pandemia non solo grazie ai turisti stranieri ma anche grazie agli italiani, che scelgono sempre più la Capitale come meta delle loro vacanze. È quanto è emerso dall’evento “Albergatore Day” organizzato da Federalberghi Roma. Un incontro importante perché, per la prima volta, albergatori, airbnb ed istituzioni si sono confrontate sul futuro del turismo nell’edizione del ventennale della manifestazione.

I dati finali ufficiali del turismo 2023 di Roma

Secondo le rilevazioni ufficiali finali dell’Ente bilaterale turismo del Lazio (EBTL) nel 2023 gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri e nelle RTA (Residence) di Roma Capitale sono stati 13.767.073 (+5,60% sul 2019, ultimo anno di riferimento prima del lungo periodo pandemico, chiusosi solo nei primi mesi del 2022). Le presenze complessive sono state 31.494.609 (+2,65% sul 2019). La domanda interna e quella estera hanno avuto andamenti diversi, con la seconda che ha registrato tassi di crescita più elevati. Gli arrivi di italiani sono stati 5.006.930 (+6,70% sul 2019). Le presenze sono state 9.643.462 (+6,46% rispetto al 2019). Gli arrivi di stranieri sono stati 8.760.143 (+4,99% sul 2019). Le presenze sono state 21.851.147 (+1,05% sul 2019).

In termini di macro-segmenti geografici gli arrivi dall’Europa sono stati 4.157.162 unità e le presenze 10.966.060 unità. La domanda proveniente dal Nord America ha registrato 2.198.223 arrivi e 5.317.654 presenze. La domanda proveniente dal Centro-Sud America ha registrato 637.588 arrivi e 1.566.517 presenze. La domanda proveniente dal Sud-Est Asiatico ha registrato 1.085.056 arrivi e 2.411.259 presenze.

Aggiungendo ai dati degli esercizi alberghieri quelli degli esercizi ricettivi complementari di Roma Capitale, pari a 7.255.493 arrivi e 17.692.846 presenze, il bilancio complessivo della domanda turistica nell’anno 2023 chiude con 21.022.566 arrivi e 49.187.455 presenze.

Far west degli affitti brevi

Ad aprire l’evento è stato il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, cui ha fatto seguito la tavola rotonda “Il vento sta cambiando. Sta arrivando finalmente la parola “fine” per il Far West degli affitti brevi? Le decisioni delle autorità competenti confermano la grande truffa della shadow economy. La realtà smentisce la politica ed almeno un decennio di scelte assenti o timide”, cui hanno partecipato, oltre al presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il consigliere del ministro del turismo per i rapporti istituzionali, Gianluca Caramanna, l’assessore a turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il direttore della direzione del turismo, cinema, audiovisivo e sport Regione Lazio, Paolo Giuntarelli e la responsabile politiche pubbliche e relazioni istituzionali Airbnb Valentina Reino. L’incontro è stato preceduto dai saluti del presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard.

Le parole del presidente di Federalberghi Roma

Per il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli la situazione del turismo romano è molto positiva, ma anche in costante divenire: “Il 2023 è stato un anno da ricordare, con un record di presenze che ha riportato la città ad essere epicentro del turismo internazionale. Diciamo grazie alla nostra costanza di imprenditori, all’impegno dell’assessorato al turismo di Roma Capitale nel dare occasioni di visita attraverso eventi di grande richiamo ed al Convention Bureau Roma e Lazio che ha rilanciato il Congressuale. Il 2024 - ha aggiunto Roscioli - sarà un fondamentale, lungo periodo di preparazione per il Giubileo del 2025, appuntamento che metterà la Capitale come mai prima sotto gli occhi del mondo ed in cui Roma, e la stessa Italia, si giocano moltissimo sul piano della reputazione internazionale. Tutte le forze in campo dovranno contribuire al successo dell’Anno Santo, dagli operatori, alle Istituzioni, alla politica, perché in termini di immagine possiamo esplodere, ma anche subire un tremendo effetto boomerang se la città non si mostrerà al suo meglio. Anche per questo, abbiamo ritenuto che i tempi fossero maturi per coinvolgere per la prima volta Airbnb nella nostra manifestazione più importante dell’anno, l’Albergatore Day. Un’apertura di dialogo che è stata colta e vuole essere un segno per un cambiamento condiviso che conduca a un mercato fatto di diritti, doveri e regole paritarie ed uguali per tutti i suoi protagonisti”.

I grandi eventi

Per Alessandro Onorato, assessore al turismo di Roma Capitale, a fare la differenza sono stati i grandi eventi della città: "Nel 2023 il turismo romano ha battuto ogni record grazie agli investimenti fatti dalla nostra amministrazione sui grandi eventi. Il dato è oggettivo. Gli arrivi hanno raggiunto quota 21 milioni ovvero +8,06% rispetto all'anno d'oro del turismo prepandemico il 2019. Le presenze nel 2023 sono state 49,18 milioni ovvero +5,69% rispetto sempre allo stesso anno. Parliamo di circa 1,6 milioni di arrivi in più e di circa 2,64 milioni di presenze in più. Concerti, grandi eventi sportivi, dell’arte e della moda hanno fatto tornare a vivere la nostra città generando migliaia di nuovi posti di lavoro. Grazie al lavoro fatto dalla nostra amministrazione oggi possiamo finalmente parlare di una crescita strutturale e non più occasionale. Tutti i principali indicatori confermano infatti che la crescita proseguirà anche nel 2024, 2025 e 2026 a patto che la città rimanga attrattiva come lo è ora".

Un gigantesco B&B

Durante l'incontro Onorato non ha perso l'occasione per attaccare il Governo Meloni e, in particolare, la ministra del turismo, Daniela Santanchè. "La ministra Santanchè non ci permette di decidere dove far aprire le strutture extra alberghiere e dove bloccarle - ha detto Onorato - il centro di Roma nei prossimi mesi con il Giubileo è destinato a diventare un gigantesco B&B perdendo la sua unicità. Il governo inoltre non ci permette di obbligare le piattaforme ad accettare gli appartamenti autorizzati dal Comune di Roma, parla di un codice nazionale che riprendendo quello delle regioni sarà inefficace. Nonostante le promesse elettorali il Governo Meloni non ha il coraggio di fermare lo strapotere dei giganti del web, infatti non ci sono multe significative come ha fatto New York e come stanno facendo le grandi metropoli". Una pratica analizzata anche da RomaToday nella sezione Dossier, dove sono stati simulati gli effetti delle stringenti norme adottate nella città statunitense.

"Avremmo voluto cambiare il contributo di soggiorno - ha aggiunto Onorato - introducendo il 5% a ogni transazione effettuata dal sistema ricettivo romano come avviene a Berlino ma il Governo non ce l’ha permesso. Vorremmo abbassare il contributo di soggiorno dal centro verso le periferie ma un parere del Mef non ci permette d’introdurre questa gradualità. Ci tengono le mani legate, penalizzando Roma e favorendo l’illegalità".