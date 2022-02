Turismo in crisi, a Roma oltre 300 licenziamenti: la protesta arriva in Campidoglio

I lavoratori del Turismo sono pronti ad assediare il Campidoglio. In occasione dell’Assemblea Capitolina straordinaria convocata per discutere della crisi del comparto che sta sferzando Roma sotto Palazzo Senatorio si prepara la protesta.

Turismo, negli hotel di Roma licenziati oltre 300 lavoratori

Ci saranno sicuramente i dipendenti licenziati dagli hotel romani. Dallo Sheraton al Majestic sono oltre 300 le persone coinvolte nelle procedure di licenziamento collettivo. Guidano la triste fila i 164 lavoratori dello Sheraton Roma Hotel & Conference Center: chef, addetti a piani, camere e reception messi alla porta dopo anni di onorato servizio. Il complesso alberghiero di via del Pattinaggio, chiuso a causa della pandemia dal marzo del 2020, è oggi sottoposto a “improrogabili” lavori di ristrutturazione ma quando riaprirà, non prima del prossimo anno, lo farà senza i suoi dipendenti storici. Tutti licenziati.

Turismo, a Roma 8mila posti di lavoro a rischio

Proprio come i 41 del Cicerone e i quasi 100 degli hotel di lusso di via Veneto: 47 del Majestic, 51 dell’Ambasciatori Palace. Intorno poi c’è tutto l’indotto, composto da guide turistiche, tour operator, aziende che si occupano di ristorazione, servizi e grandi eventi, a tremare: 8mila solo a Roma i posti di lavoro a rischio.

Turismo in sofferenza: “Non si vede la ripresa”

“Un comparto in sofferenza e che oggi non ha prospettiva di ripresa” - scrivono i sindacati. Federalberghi parla di un terzo degli hotel di Roma chiusi, quindi circa 400, e una ripresa ai livelli pre pandemia prevista solo nel 2025.

La protesta dei lavoratori del Turismo in Campidoglio

“Chiediamo interventi urgenti a tutela dei salari e dell’occupazione per un settore che da troppo tempo è vittima di speculazioni da parte delle aziende, basti pensare alle tre vertenze aperte degli alberghi Sheraton, Majestic,Cicerone e Ambasciatori dove centinaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamento, non sono altro che vittime di imprenditori spietati che invece di cercare soluzioni per mantenere i livelli occupazionali, scaricano sui dipendenti i costi della pandemia, mettendoli alla porta” – hanno scritto in una nota Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio. “Non permetteremo tutto questo e non ci fermeremo fino a quando le istituzioni e la politica non si interesseranno in modo serio del rilancio di un settore importante e strategico per Roma, città - ricordano - che vanta innumerevoli attrazioni, arte e storia per i turisti”.